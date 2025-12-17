حكم نهائي كأس العرب 2025: طرد رونالدو وأثار جدلاً في الأولمبياد

- تم اختيار الحكم السويدي غلين نيبيرغ لإدارة نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025" بين الأردن والمغرب، بعد إدارته لمباريات هامة في البطولة مثل قطر وفلسطين ومصر والإمارات. - نيبيرغ أثار الجدل في أولمبياد 2024 خلال مباراة المغرب والأرجنتين، حيث تدخلت تقنية "الفار" لإلغاء هدف، مما أدى إلى اقتحام الجماهير المغربية للملعب. - يتميز نيبيرغ بشخصيته القوية، حيث طرد كريستيانو رونالدو في تصفيات كأس العالم، ويثق به الاتحاد الأوروبي لإدارة مباريات دوري الأبطال.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم السويدي، غلين نيبيرغ (37 عاماً)، لإدارة نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، الذي سيقام يوم الخميس في استاد لوسيل، ويجمع بين المنتخبين الأردني والمغربي، في موعد تنتظره الجماهير العربية، باعتبار قيمة الرهان وحرص كل منتخب على حصد اللقب. وخلال هذه البطولة أدار غلين نيبيرغ مباراة قطر وفلسطين في الدور الأول، كذلك أدار لقاء مصر والإمارات، قبل أن يتولى قيادة لقاء فلامنغو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي، في ديربي الأميركيتين، الذي أقيم منذ أيام قليلة في الدوحة.

وكان حكم النهائي قد أدار مباراة أثارت جدلاً واسعاً في أولمبياد 2024 بين المغرب والأرجنتين (طارق السكتيوي كان مدرباً للمنتخب في تلك المباراة)، فبعد أن توقفت المباراة مدة ساعة وأربعين دقيقة، استؤنف اللعب، حيث تدخلت حجرة "الفار" لتلغي هدف الأرجنتين الثاني، ولم يقع التثبت من اللقطة، بما أن جماهير مغربية اقتحمت الميدان غضباً من قرار الحكم، الذي أضاف في البداية 15 دقيقة وقتاً بديلاً سجل خلالها منتخب الأرجنتين هدف التعادل، وبعد أن أمر اللاعبين بالعودة إلى حجرات الملابس، استأنف القرار.

وخلال الفترة الأخيرة، برز هذا الحكم بطرد البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم، وهي لقطة صنعت الحدث، خصوصاً أن رونالدو كان مهدداً بعدم المشاركة في اللقاء الافتتاحي للمونديال. ويُعرف الحكم بشخصيته القوية التي جعلته محل ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقيادة عديد المباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مثل لقاء نيوكاسل وبرشلونة، وسبق له إدارة نهائي كأس العالم لأقل من 20 عاماً بين الأوروغواي وإيطاليا في عام 2023، وبالتالي تتوفر فيه الخصال التي تساعده على قيادة نهائي كأس العرب في نسختها الحالية.