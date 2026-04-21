حكم قمة الدوري المغربي.. ملك البطاقات وركلات الجزاء

- تم تعيين الحكم جلال جيد لقيادة مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان المؤجلة من الجولة الـ13 في الدوري المغربي، والتي ستُقام في ملعب الأمير مولاي عبد الله، بمساعدة مصطفى أكركاض وريحان أشرف، ومحمد البارودي كحكم لتقنية الفيديو. - يُعرف الحكم جلال جيد بكثرة رفعه للبطاقات واحتسابه لركلات الجزاء، حيث أدار 73 مباراة في الدوري المغربي ورفع 258 بطاقة صفراء و13 حمراء، واحتسب 39 ركلة جزاء. - المباراة مهمة للجيش الملكي الذي يسعى لتصدر الدوري المغربي، بينما يحتاج نهضة بركان للفوز للبقاء قريباً من المنافسة على اللقب.

أعلنت لجنة التحكيم في الدوري المغربي عن تعيين الحكم، جلال جيد، لقيادة القمة المؤجلة من الجولة الـ13 بين الجيش الملكي ونهضة بركان، والتي ستُقام الأربعاء (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، والتي تأتي بعد أيام من تأهل الجيش على حساب بركان إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت لجنة التحكيم في الدوري المغربي إلى أن الحكم الدولي، جلال جيد، سيُدير قمة الجيش الملكي ونهضة بركان التي ستُقام في ملعب الأمير مولاي عبد الله، وسيُساعده كل من مصطفى أكركاض مساعداً أول، ريحان أشرف مساعداً ثانياً، في حين عُين محمد البارودي حكماً لتقنية الفيديو ويُساعده عبد الصمد أبرتون في غرفة الفيديو خلال المباراة.

ويُعد الحكم جلال جيد من الحكام المغربيين الذين يرفعون البطاقات كثيراً، ويمنحون ركلات جزاء كثيرة أيضاً، فالحكم جيد أدار 73 مباراة في بطولة الدوري المغربي خلال مسيرته التحكيمية، ورفع رقماً مرتفعاً من البطاقات الصفراء وصل إلى 258 بطاقة مقابل 13 بطاقة حمراء، في حين احتسب 39 ركلة جزاء في جميع المباريات التي أدارها (وفقاً للأرقام المنشورة على موقع ترانسفر ماركت المختص).

وحسابياً يبلع معدل البطاقات الصفراء للحكم جيد (أربع بطاقات صفراء تقريباً كل مباراة)، مقابل بطاقة حمراء كل خمس مباريات، وركلة جزاء كل مباراتين تقريباً، في حين أن حصيلة المدرب خلال مسيرته التحكيمية تُظهر أيضاً توجهه لرفع الكثير من البطاقات الصفراء، إذ خلال قيادته لـ116 مباراة في الدوري المغربي والبطولات الأفريقية القارية، رفع 377 بطاقة صفراء (معدل ثلاث بطاقات صفراء كل مباراة)، في حين منح 58 ركلة جزاء في 116 مباراة قادها في مسيرته.

يُذكر أن نتيجة القمة مهمة جداً للفريقين، فمن ناحية الجيش الملكي الذي يحتل الوصافة برصيد 30 نقطة، هو بحاجة للفوز لتصدر الدوري المغربي والتقدم بالنقاط على حساب نادي المغرب الفاسي صاحب الـ31 نقطة، في وقت يحتاج نادي بركان للفوز بأي طريقة من أجل الوصول إلى 29 نقطة في المركز الخامس، والتي تُبقيه على مسافة قريبة من المنافسين على لقب الدوري. في المقابل تأتي هذه المواجهة بعد أيام من تخطي نادي الجيش الملكي منافسه نهضة بركان في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتأهل إلى المباراة النهائية، إثر الفوز ذهاباً (2-0)، والخسارة إياباً بهدف نظيف، ليضمن العبور إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية الكبيرة.