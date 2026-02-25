حكم سابق ينتقد فينيسيوس: يُهين الجميع ثمّ يلعب دور الضحية

- انتقد الحكم الأرجنتيني السابق خافيير كاستريلي اللاعب فينيسيوس جونيور، واصفاً إياه بالشخصية المستفزة التي تحرض على العنف وتلعب دور الضحية، مدعياً أنه محمي من قبل بعض الحكام. - أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعب بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، لمباراة واحدة دون دليل على توجيهه عبارات عنصرية لفينيسيوس، مما أثار قلق كاستريلي من إمكانية تقديم شكاوى بلا أدلة. - اعتبر كاستريلي أن قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفتح الباب لطرد اللاعبين بناءً على اتهامات غير مثبتة، مما يعزز الإفلات من العقاب على السخرية والتحريض.

وجه الحكم الأرجنتيني السابق خافيير كاستريلي (68 عاماً) انتقادات حادة لنجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أشعل عاصفة من الجدل في العالم خلال الأيام الماضية، بسبب اتهامه موهبة فريق بنفيكا البرتغالي جيانلوكا بريستياني بـ"العنصرية"، خلال مباراة ذهاب المُلحق المؤهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال خافيير كاستريلي في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء: "فينيسيوس شخصية مستفزة، ويتبع أسلوباً سيئاً خلال لعبه المباريات، لأنه يعمل على إذلال الجميع، وبعدها يحُط من شأنهم ويحرض على العنف، لكنه محمي ولديه حصانة من قبل بعض الحُكام الجبناء، ثمّ يلعب دور الضحية أمامنا دفاعاً عن نفسه أمام غباء البشر، الذين صدقوا هذه الكذبة التي يطلقها هذا الشخص".

وتابع كاستريلي: "أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم نجم نادي بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، عن خوض مباراة واحدة في إياب المُلحق المؤهل إلى دور الـ16 في المسابقة القارية أمام ريال مدريد، من دون أي دليل يُثبت توجيهه عبارة عنصرية إلى فينيسيوس جونيور. هذه سابقة خطيرة، لأن من المُمكن أن يقوم أي شخص بعدها الآن بالشكاية على لاعب آخر دون أي دليل. لقد وصلت كرة القدم في القارة الأوروبية إلى مرحلة الانحطاط".

وختم الحكم الأرجنتيني السابق حديثه: "بحسب المنطق الذي طبقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإنه سيُمكن لأي حكم من الآن فصاعداً طرد أي لاعب يُتهم بإهانة خصمه، وهذا خطأ فادح. لقد وقع يويفا بالأخطاء، لأنهم فرضوا عقوبة على نجم بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، بناءً على افتراضات دون أدلة موضوعية دامغة، وهذا سيحمي إفلات الأشخاص من العقاب على السخرية والتحريض على العنف الناجمين عن استفزاز فينيسيوس المتواصل بحق الجماهير. ما حدث خطأ فادح وتاريخي".