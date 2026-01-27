حكم إنكليزي سابق يتهم غوارديولا: يتدخل في عملنا

- غراهام سكوت، الحكم الإنكليزي السابق، يتهم بيب غوارديولا بالتدخل في عمل الحكام خلال مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، مشيراً إلى حادثة شخصية معه أثناء مباراة ضد برايتون. - رغم انتصارات مانشستر سيتي، يعتقد غوارديولا أن قرارات الحكام تؤثر على نتائج المباريات، كما أظهر في تصريحاته بعد الفوز على وولفرهامبتون. - سكوت يؤكد أن غوارديولا يدعي دائماً أنه ضحية لأخطاء الحكام، رغم تدخل تقنية الفيديو لصالحه في عدة مناسبات هذا الموسم.

وجّه الحكم الإنكليزي السابق، غراهام سكوت، اتهامات إلى مدرب نادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، مؤكداً في حديثه مع صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن المدير الفني كان يتدخل في طريق عمل الحُكام أثناء المواجهات في "البريمييرليغ".

وقال غراهام سكوت (57 عاماً)، حول سلوك بيب غوارديولا في المواجهات، أمس الاثنين، إنه يتدخل في عمل الحُكام أثناء المواجهات، مُضيفا: "أذكر في إحدى المباريات، اقترب مني المدرب الإسباني، وأمسك بي حينها، وشعرت بأنه رفعني عن الأرض، وتسارع نبض قلبي، لكنني فوجئت عندما سمعت كلماته، التي همس بها في أذني، بسبب عدم رضاه عن التحكيم في المباراة، التي انتصر فيها على برايتون".

وتابع: "كل حيله التي يحاول فيها التدخل بعمل الحكم تنقلب ضده، والجميع شاهد ما فعله، رغم انتصار مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية من الدوري الإنكليزي الممتاز، عندما خرج بيب غوارديولا في المؤتمر الصحافي، وتحدث بأنهم قادرون على تحقيق الفوز، رغم قرارات الحُكام، التي اعتبرها أنها أثرت على نتيجة اللقاء، لأنه كان يرغب برؤية نجومه يسجلون المزيد من الأهداف".

وختم غراهام سكوت حديثه قائلاً: "دائماً ما يدعي بيب غوارديولا أنه ضحية لأخطاء الحكام في الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم أن الجميع بات يعلم أن كل شيء يفعله الحكم في المباراة، يأتي بعد مراقبة لصيقة من القائمين على تقنية الفيديو المساعد "الفيديو"، وعلى سبيل المثال، تدخلت التقنية في أربع مناسبات خلال المباريات الخاصة بالسيتي هذا الموسم، وثلاثة منها كانت في مصلحة المدرب الإسباني، الذي دائماً ما يريد التدخل في عمل الحُكام، وهذا ما عشته عندما كنت حكماً في البريمييرليغ".