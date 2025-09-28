حكم إسباني مثير للجدل لكلاسيكو الأهلي والزمالك

- أعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين الإسباني سيزار سوتو غرادو حكماً لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026، مع طاقم تحكيم إسباني كامل يشمل حكاماً لتقنية الفيديو. - يُعتبر سيزار سوتو، البالغ من العمر 45 عاماً، من الحكام المعروفين والمثيرين للجدل في إسبانيا، خاصة مع الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة، حيث تعرض لانتقادات بسبب قراراته في مباريات سابقة. - طلب النادي الأهلي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما تحقق، حيث يلتقي الأهلي والزمالك تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للتقدم في سباق المنافسة على الدرع المحلي.

أعلن اتحاد كرة القدم المصري، عبر لجنة الحكام برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، تعيين الإسباني سيزار سوتو غرادو حكماً لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026، المقررة مساء غدٍ الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

وكشف اتحاد الكرة النقاب عن طاقم التحكيم الذي ضم سيزار سوتو غرادو (حكماً للساحة) وإيفان ماسو غراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين) وأليخاندرو رويز (حكماً رابعاً)، كما أعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز حكمين لتقنية الفيديو.

ويُعد الحكم سيزار سوتو، البالغ من العمر 45 عاماً، من الأسماء المعروفة في التحكيم الإسباني والمثيرة للجدل في الوقت نفسه، خاصة مع الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة في وقت سابق. وهاجم نادي ريال مدريد عبر قناته المتلفزة في شهر فبراير/شباط الماضي الحكم الإسباني بسبب قراراته في ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل (1-1) وقتها في بطولة الدوري.

وكان النادي الأهلي المصري طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة مع الزمالك من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة في الفترة القانونية، وهو ما تم في نهاية المطاف. ويلتقي الأهلي والزمالك وجهاً لوجه مساء الاثنين في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري تحت شعار لا بديل عن الفوز للتقدم في سباق المنافسة على حصد الدرع المحلي.