حكام كأس العرب 2025 بمواصفات مونديالية

تشهد كأس العرب قطر 2025 حضور نُخبة من الحكام العالميين الذين وقع عليهم الاختيار من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم

"فيفا"، فرغم تزامن البطولة مع تواصل النشاط في مختلف الدوريات الأوروبيّة الكبرى، فإن "فيفا" يريد إنجاحها من خلال الاستعانة بأسماء قادرة على الوصول بها إلى برّ الأمان، إضافة إلى الاعتماد على مختلف التقنيات الحديثة في حجرة الفيديو المساعد "فار" من أجل مساعدة الحكام في اتخاذ أفضل القرارات المُمكنة ضماناً لإقرار العدالة بين المنتخبات.وعكس البطولات الإقليمية والقارية، فإن الحضور في كأس العرب 2025 لن يكون مقتصراً على حكام عرب من أفريقيا أو آسيا فقط، كما جرى التعامل به في مختلف المسابقات الكبرى الأخرى، بل إن حكام كأس العرب 2025 يخضعون إلى المواصفات التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم في البطولات التي ينظمها، إذ يختار أفضل الجنسيّات في العالم، ولا يقتصر على حكام من اتحادات قارية محددة، ومِن ثمّ، فإن البطولة ستكون بمواصفات مونديالية خالصة، ما يؤكد قيمة المسابقة بالنسبة إلى الاتحاد الدولي.

ويُتوقع أن تشهد البطولة تنافساً قوياً بين 16 منتخباً بحثاً عن حصد اللقب، مثل ما حصل في نسخة 2021 التي لم تشهد جدلاً تحكيمياً مع اعتماد تقنية الفيديو المساعد، وحضور عدد من أفضل الحكام لقيادة المباريات، وهو أمر سيتكرر في نسخة 2025، واللجوء إلى خيرة الحكام عالمياً سيكون عاملاً مساهماً في إنجاح البطولة. وقد اختارت "فيفا" 54 حكماً لإدارة المباريات، منهم 14 حكماً رئيسياً، وضمت القائمة حكام الساحة العرب: القطري عبد الرحمن الجاسم والعماني أحمد الكاف والأردني أدهم مخادمة والمصري أمين عمر.