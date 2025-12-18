حكام عرب يُشاركون في كأس أفريقيا في المغرب

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 10 حكام عرب لإدارة مباريات كأس أمم أفريقيا في المغرب، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر/كانون الأول، وتتواصل حتى يوم 18 يناير/كانون الثاني. وتشهد البطولة حضور أفضل حكام القارة الأفريقية من الجيل الجديد، بعد بروز عديد الأسماء في الفترة الماضية تزامناً مع اعتزال الأسماء المعروفة.

وضمّت القائمة حكاماً من ست جنسيّات عربية وهم: مصطفى غربال (الجزائر) ومحمد معروف وأمين عمر (مصر) وعبد العزيز بوه ودحان بيدا (موريتانيا) وجلال جيد ومصطفى كشاف (المغرب) ومحرز المالكي (تونس) ومحمد علي محمود إسماعيل (السودان)، وشارك الحكام في دورات تدريبية قبل البطولة، ووصلوا إلى المغرب منذ أيام قليلة من أجل الإعداد للبطولة بشكل جيد.

ويُعد حضور التحكيم العربي مهماً، فمن مجموعة 28 حكم ساحة، نجد 10 حكام عرب، وهو رقم محترم بلا شك، يؤكد تطور التحكيم في عديد الدول العربية، كما أن معظم الأسماء التي وقع عليها الاختيار تملك تجربة مميزة. وقد تألق الحكام العرب في إدارة مختلف مباريات النسخة الماضية من البطولة، وهو ما يفسر الحضور المميز في النسخة الحالية، أبرزهم الحكم الليبي معتز الشلماني، الذي حصد جائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2024.

وكان الموريتاني دحان بيدا، قد أدار نهائي النسخة الماضية من كأس أفريقيا، وكسب التحدي في المباراة الأهم في المسابقة، وهو ما يؤكد قيمة التحكيم العربي على الصعيد الأفريقي، وطبعاً فإن ظهور حكم عربي في نهائي النسخة المقبلة مرتبط بطرفي المباراة الختامية.