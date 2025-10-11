حقيقة ما حدث بين بن رمضان والغربي في مباراة تونس وساوتومي

شهدت مباراة منتخب تونس ضد نظيره ساوتومي، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، لقطة مثيرة للجدل، بين نجم نادي الأهلي المصري، محمد علي بن رمضان، وزميله، محترف أوغسبورغ الألماني، إسماعيل الغربي.

وكان منتخب تونس يتقدم في النتيجة برباعية نظيفة، حتى جاءت الدقيقة الـ67، ليعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء لنسور قرطاج، حينها جدّ نقاش مطوّل بين بن رمضان والغربي، حول من يسدد، إذ أخذ محمد علي الكرة بيديه وتوجّه صوب المرمى، لكن إسماعيل طلب السماح له بالتنفيذ، وحاول إقناعه بذلك، في لقطة مثيرة، التقطتها عدسات المصورين من خلف المرمى.

ورغم تدخل علي العابدي، فإن بن رمضان رفض تماماً طلب الغربي، وأصرّ على التسديد، قبل أن يقتنع الأخير بموقف زميله وصافحه، ثم احتفل معه بالتسجيل، ورغم ذلك فإنّ نجم الأهلي لم يسلم من الانتقادات، حيث أثارت اللقطة غضباً كبيراً على صفحات التواصل الاجتماعي، وتعرّض بن رمضان لاتهامات بالأنانية والتكبر على زميله الشاب، الذي يحتاج ربما للدعم، بما أنه يشارك للمرة الأولى أساسياً مع المنتخب، بعدما اختار تمثيل تونس خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصف مصدر من داخل الجهاز الفني في حديث لـ"العربي الجديد"، الحادثة بالعادية، وأنها تعكس حماسة اللاعبين على حد سواء، مشيراً إلى أن النقاش بينهما قد حصل في كنف الاحترام، إذ طلب الغربي منحه فرصة تسجيل هدفه الثاني في المباراة، بعدما أحرز الأول في الدقيقة الـ47، وكان متحمساً لتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها بنفسه.

وأضاف المصدر أن الغربي شعر في تلك اللحظة برغبة كبيرة في التسجيل، خصوصاً أن والده وشقيقه سافرا إلى تونس من أجل مشاهدته من مدرجات استاد حمادي العقربي في رادس، واصفاً ذلك بحماسة البدايات، فيما التزم بن رمضان بتصنيفه من طرف الجهاز الفني بالمسدد الأول لركلات الجزاء، من بين اللاعبين الذين كانوا حينها على أرض الملعب. وللإشارة، فإن بن رمضان نجح بعد ذلك في تسجيل ثنائية، إذ أحرز الهدف السادس للمنتخب في الدقيقة الـ91، لتفوز تونس بنتيجة (6-0)، وعززت بذلك صدارتها للمجموعة الثامنة ضمن تصفيات المنطقة الأفريقية، بعدما خطفت منذ الجولة الماضية بطاقة التأهل إلى النهائيات.



