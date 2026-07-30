حفيد ديكتاتور أوغندا يصدم عالم الملاكمة بـ"نطح" خصمه

تصدّر الملاكم عزيز عبدول (25 عاماً)، حفيد ديكتاتور أوغندا السابق عيدي أمين، عناوين الأخبار في عالم الفن النبيل، بسبب نطحه خصمه في أول مشاركة له في دورة ألعاب الكومنولث ضمن فئة الوزن الثقيل، قبل أن يزعم لاحقاً أنّه تعرض للغش من قبل المسؤولين والقائمين على المنافسات.

وكان عزيز عبدول، المعروف أيضاً باسم رينغو، قد تعهد بأنّه سيصبح "ملك اسكتلندا الجديد" في إشارة إلى هوس جده ببلاده، وذلك من خلال الفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو، وبالفعل كان يطمح لجعل أوغندا تحظى بهذا الشرف.

واصطدم عزيز عبدول في نزال ربع النهائي بفئة الوزن الثقيل، ليل الأربعاء، بالملاكم البريطاني دامار توماس (21 عاماً)، الذي صُدم بعدما أقدم خصمه على نطحه برأسه مرتين في الجولة الثالثة أثناء محاولته التشبث به، رغم بذله قصارى جهده أمام نظيره الذي كان أطول منه بكثير (198 سنتمتراً) بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية الخميس.

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ورصد الحكم هذا التصرف الغريب، ليسارع على الفور إلى اتخاذ قراره باستبعاد عبدول، وقال أحد معلقي قناة "TNT Sports" على الهواء مباشرة: "هذا فظيع، هذا فظيع"، وأيده زميله بالقول: "لا يجوز فعل ذلك. انظروا، حتى أنّه رفع رأسه عندما فعلها"، لكن عبدول استنكر قرار الاستبعاد بشدة، وقال لاحقاً: "كل ما يمكنني قوله هو أن قرار الحكم غير صائب، وأنا غير راضٍ. في المرة القادمة، سأنتقم منه (يقصد الملاكم). في أي وقت. بعد سنتين، أو خمس، أو عشر. سأريه أن عزيز رينغو محارب حقيقي".