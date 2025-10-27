- نيكو والش، حفيد محمد علي، رفض مواجهة استعراضية مع جيك بول رغم الأرباح المحتملة البالغة ثلاثة ملايين دولار، حفاظاً على إرث جده في رياضة الملاكمة. - تعرض نيكو لضغوط من مدير أعماله، عامر عبد الله، الذي حاول إقناعه بخوض النزال، لكنه أصر على شق طريقه في الملاكمة بشكل احترافي بعيداً عن النزالات الاستعراضية. - أكد نيكو على أهمية الحفاظ على حقوقه وتجنب المخاطر التي تواجه الملاكمين الهواة، مع الاستعداد لدراسة أي عروض مستقبلية بعناية.

رفض نيكو والش (25 عاماً)، حفيد أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي، المُخاطرة بإرث جده في رياضة "الفن النبيل"، بعدما طلب من مواطنه الأميركي جيك بول نسيان خوض مواجهة استعراضية تجمع بينهما، رغم أن أرباحه المالية كانت لتصل إلى ثلاثة ملايين دولار.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأحد، أن حفيد محمد علي تعرض إلى ضغوط من قبل مدير أعماله عامر عبد الله، الذي حاول ثنيه عن قراره من أجل خوض المواجهة الاستعراضية ضد جيك بول مقابل الحصول على ثلاثة ملايين دولار (2.2 مليون جنيه إسترليني)، لأن صاحب الـ25 عاماً يعرف تماماً أن مثل هذه النزالات تجعله يخاطر بإرث جده، الذي دائماً ما ظهر مدافعاً عن رياضة "الفن النبيل"، ويعتبرها رسالة إلى الجماهير وليس وسيلة ترفيهية لكسب الأموال فقط.

وتابعت الصحيفة ذاتها أن نيكو والش يريد شق طريقه بالشكل الصحيح في عالم الملاكمة من خلال خوض المواجهات التي تكون تحت رعاية الاتحادات المعروفة في رياضة "الفن النبيل" حتى يحافظ على حقوقه ويبتعد عن المشاكل التي تواجه الكثير من الملاكمين الهواة الذين يوقعون عقوداً حتى يلعبوا في نزالات استعراضية، ويتعرض بعضهم إلى إصابات خطرة تجعلهم يصرفون ما نالوه من أرباح مالية على علاجهم، على عكس ما يحصل في اللقاءات الاحترافية التي تكون عقودها واضحة، وبخاصة في حالة الإصابات الصعبة والخطرة.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن عامر عبد الله، مدير أعمال نيكو والش، حاول خلال الفترة الماضية تقديم النصائح لحفيد محمد علي، وطلب منه العمل على استغلال إرث جده بالطريقة الصحيحة وعدم رفض أي نزال يمكن أن يحقق منه المكاسب المادية، لأن ذلك في نهاية المطاف حق مشروع لأي رياضي في العالم، مع التركيز على أن لديه كامل الحق في رفض أي عرض يشعر بأنه سيعرضه للخطر أو يكون الهدف منه استغلال اسم الأسطورة الراحل، وفي حال قدم جيك بول عرضاً جديداً، فعلى الفريق الاجتماع ودراسة كل شيء، وبعدها سيتم الرد بالطريقة المناسبة.