حفل ختام كأس العالم 2026: تكريم رحلة 48 منتخباً

- شهد ملعب "ميتلايف" في نيويورك حفل ختام كأس العالم 2026، حيث واجهت إسبانيا الأرجنتين بحضور 70 ألف متفرج، وتميز الحفل بعروض فنية من نجوم مثل "أي شو سبيد" وبوست مالون، مع أداء النشيد الوطني الأميركي من جينيفر هدسون بحضور الرئيس ترامب. - قدم روبي وليامز، لورا باوزيني، ونيكول شيرزينغر الأغنية الرسمية للبطولة، ورفع أعلام الدول المشاركة، بينما قدم أندريس إنييستا وماريو كيمبس مجسم الكأس، وتحدث توم كروز عن أهمية البطولة. - احتفى الحفل برحلة 48 منتخباً عبر 16 مدينة في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، مع تجربة تفاعلية للجماهير.

شهد ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك حفل ختام بطولة كأس العالم 2026، التي خاض فيها منتخب إسبانيا المواجهة النهائية ضد منتخب الأرجنتين، الأحد، بحضور أكثر من 70 ألف متفرج في المدرجات تابعوا العديد من الفقرات التي قدمها الكثير من الفنانين العالميين.

وقررت اللجنة المنظمة في الولايات المتحدة الأميركية لبطولة كأس العالم 2026، جعل حفل نهائي المسابقة الدولية مثل مهرجان فني ضخم، حيث ظهر في البداية صانع المحتوى المشهور "أي شو سبيد"، الذي قام بتأدية الأغنية الخاصة به حول البطولة، فيما جاء خلفه مباشرة النجم الكبير، بوست مالون، الذي قدّم أداء موسيقيا مميزا.

🚨❗️Post Malone a aussi chanté son nouveau titre "Chrome Heartbreaker" titre qui semble être le futur lead single de son prochain album "The Eternal Buzz" !! #FifaWorldCup #ESPARG pic.twitter.com/xY5jEhfuoO — Post Malone 🛞 France (@Post_MaloneFR) July 19, 2026

وقبل انطلاق المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، قامت الفنانة الحائزة على جوائز إيمي وغرامي وأوسكار، جينيفر هدسون، بإنشاد النشيد الوطني الأميركي، تحت أنظار الرئيس دونالد ترامب، الذي كان حاضراً في المقصورة الرئيسية وبجانبه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو.

Trump booed as Jennifer Hudson sings the National Anthem at the World Cup Final. pic.twitter.com/alyrF8Fr3l — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) July 19, 2026

كما أدى المغني البريطاني روبي وليامز رفقة كل من: الإيطالية لورا باوزيني والأميركية نيكول شيرزينغر الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، وفق ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما رفعت أعلام جميع الدول، التي شاركت فرقها في المسابقة الدولية، التي انطلقت رحلتها يوم 11 يونيو/حزيران الماضي بالمكسيك، واختتمت في مدينة نيويورك الأميركية.

Robbie Williams, Nicole Scherzinger and Laura Pausini perform 'Desire' at the World Cup final 🎶🔥 pic.twitter.com/0kA4gMlm96 — OneFootball (@OneFootball) July 19, 2026

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من جهته، قدّم نجم منتخب إسبانيا السابق، أندريس إنييستا، رفقة أسطورة الأرجنتين السابق ماريو كيمبس، مجسم بطولة كأس العالم 2026 بشكل رسمي أمام الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة النهائية، فيما تحدث نجم هوليوود الشهير، توم كروز، عن أهمية بطولة كأس العالم 2026 بالنسبة لعُشاق كرة القدم، وتحدث عن وصول منتخبين فقط إلى النهائي وهما الأرجنتين وإسبانيا.

¿ Por qué Iniesta ha sido el primero en tocar la Copa ?

pic.twitter.com/VuMMRWO0Gr — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) July 19, 2026

وتمحور حفل نهائي بطولة كأس العالم 2026، حول الاحتفاء برحلة الـ48 منتخباً، التي شاركت في المسابقة الدولية عبر 16 مدينة مُضيفة في الدول الثلاث (الولايات المتحدة الأميركية، كندا والمكسيك)، فيما أضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجربة فريدة للجماهير الحاضرة في المدرجات، التي كان لها دور تفاعلي نشط ومؤثر في الأجواء البصرية.