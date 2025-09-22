حفل جوائز الكرة الذهبية اليوم: ديمبيلي أو يامال لخلافة رودري؟

- يتنافس عثمان ديمبيلي ولامين يامال على جائزة الكرة الذهبية، حيث قاد ديمبيلي باريس سان جيرمان للفوز بدوري الأبطال، بينما أظهر يامال مهارات فردية مع برشلونة. - ديمبيلي يتفوق في عدد التتويجات، بينما يعتمد يامال على مهاراته الفردية، مع تأثير الدعم الإعلامي في نتائج التصويت. - يشهد الحفل توزيع جوائز أخرى، مع ترشيح أشرف حكيمي ومحمد صلاح، وتوقعات بأن المنافسة محصورة بين ديمبيلي ويامال.

تحتضن باريس، مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز مجلة فرانس فوتبول، في حدث سنوي ينتظره عشّاق كرة القدم، خصوصاً مع التنافس القوي بين النجوم، من أجل دخول التاريخ، ويسيطر الغموض بشأن اسم اللاعب الذي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً، حيث يتقاسم لاعب باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، ولاعب برشلونة الإسباني، لامين يامال (18 عاماً) فرص التتويج وخلافة نجم مانشستر سيتي، الإسباني رودري، المتوج في العام الماضي للمرة الأولى في مسيرته.

فبعد موسم استثنائي لكل لاعب منهما، فردياً وجماعياً، بات حلم الحصول على الجائزة للمرة الأولى طموحاً مستحقاً، وبقدر ما سيكون يامال قادراً على التتويج في المواسم المقبلة، قد لا تتوفر للاعب الفرنسي فرصة مشابهة مثل العام الحالي مع تقدمه نسبياً في السن. ويُعتبر موسم 2024ـ 2025، استثنائياً بالنسبة إلى نجم الفريق الفرنسي. فقد كان متألقاً في المسابقات المحلية، وكذلك في دوري أبطال أوروبا، ولعب دوراً كبيراً في قيادة فريقه إلى حصد كل الألقاب في فرنسا، قبل أن يكون نجم رحلة الفريق في دوري أبطال أوروبا بقيادة نادي العاصمة الفرنسية إلى حصد اللقب الأول في المسابقة بعد سنوات اجتهد خلالها الفريق واعتمد على أبرز اللاعبين في العالم، مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وزلاتان إبراهيموفيتش.

لكن بصمة الفرنسي كانت واضحة بفضل أهدافه وكراته الحاسمة التي جعلت فريقه يتغلب على أفضل الفرق، وخصوصاً من الدوري الإنكليزي مثل ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي. ورغم أن الباريسي فشل في الحصول على كأس العالم للأندية بخسارة النهائي أمام تشلسي الإنكليزي، إلا أنه أضاف لقباً جديداً بالحصول على السوبر الأوروبي، ليؤكد التألق التاريخي. وقد اعتمد المدرب لويس إنريكي على نجمه الفرنسي في مراكز مختلفة حسب حاجة الفريق وقوة المنافس، وفي كل مرة كان ديمبيلي يتألق بشكل لافتٍ، معوضاً فشله السابق في تجربته مع نادي برشلونة الإسباني، ومعلناً عن نفسه بقوة.

في الأثناء، كان الموسم الماضي امتداداً لما يقدمه "موهبة النادي الكتالوني" لامين يامال، الذي يسحر الجماهير بمهاراته العالية، فقد كان كابوساً متواصلاً على منافسي فريقه، ويحرج كبار المدافعين في العالم بقدرته الفائقة على المراوغة. كذلك فإنه خلال الموسم الماضي، حسّن أرقامه التهديفية ولم يعد مهتماً بصناعة الأهداف ومنح رفاقه كرات سهلة لهزّ شباك المنافسين، بل تكفل بإكمال الهجومات من خلال الكرات التي تسكن الزوايا الصعبة على الحراس، في مشهد تكرّر العديد من المرات بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث لم يترك يامال الفرصة تمرّ في كل مرة ليُثبت للعالم أنه يستحق أن يكون خليفة ليونيل ميسي في برشلونة وربما في الكرة العالمية. وإضافة إلى المهارات العالية التي تجعله قادراً على صنع الفارق بمفرده، فإن اللاعب الإسباني ساهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال وكذلك التتويج بالثنائي محلياً.

ويتفوق ديمبيلي على يامال من حيث عدد التتويجات، ذلك أن حصول باريس سان جيرمان على كل الألقاب تقريباً، وخصوصاً دوري أبطال أوروبا، يعطي الفرنسي شرعية وأسبقية على منافسه، لأن من بين أهم شروط ترشيح اللاعبين، المكاسب التي حققها كل لاعب في الموسم. أما النجم الإسباني، فإن مهاراته العالية هي التي تضعه في موقف قوة، ذلك أنّه من حيث التتويجات تميل الكفة إلى اللاعب الفرنسي الذي جمع في موسم واحد كل ما يحلم به اللاعبون تقريباً خلال مسيرتهم الاحترافية، خصوصاً أنه تألق مع منتخب بلاده، وبالتالي سيكون الاختيار بين التتويجات والمهارات الفردية. وهذا لا يعني أن ديمبيلي محدود القدرات الفردية، فهو لاعب سريع ومهاري، كذلك فإن يامال قاد فريقه إلى التتويج بالدوري الإسباني الذي يشهد تنافساً قوياً، وتألق أيضاً مع منتخب بلاده. وقد تلقى كل لاعب منهما دعماً قوياً بهدف التأثير في المصوتين، حيث تجند الإعلام الفرنسي من أجل مساندة الهداف الفرنسي ليسير على خطى عددٍ قليل من اللاعبين الفرنسيين الذين توجوا بالجائزة، وآخرهم كريم بنزيمة في عام 2022، بينما وجد يامال دعماً قوياً من نجوم فريقه السابقين. وفي حال تتويج ديمبيلي، سيكون سادس لاعب فرنسي يُتوج، بينما ترفع بلاده رصيدها إلى ثماني جوائز معادلة الأرجنتين التي حصدت كل التتويجات بفضل ليونيل ميسي. أما تتويج يامال، فسيُبقي الجائزة إسبانية، لترفع بلاده حصادها إلى خمسة تتويجات، ويكون الإسباني الرابع المتوج.

وسيشهد الحفل توزيع الجوائز الأخرى مثلما يحصل في كل عام، مثل جائزة أفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل فريق، وغيرها من الجوائز. كذلك سيعرف الحفل حضوراً عربياً، بما أن المغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، مرشحان لجائزة أفضل لاعب، ولكن منطقياً تبدو فرص المصري ضعيفة ليكون ضمن أفضل 10 لاعبين، وسط توقعات بأن يسيطر لاعبو باريس سان جيرمان على المشهد، وبالتالي فإن حكيمي الذي وجد دعماً قوياً في الفترة الماضية بترشيحه من جانب العديد من الأطراف للحصول على الجائزة، قد يكون ضمن الثلاثي الأول بعد العروض القوية التي قدمها، بما أنه حالياً يُصنف من بين أفضل اللاعبين في مركزه في العالم، ولعب دوراً بارزاً في نجاحات فريقه التاريخية في الموسم الحالي. توحي الأجواء وكأن مصير الكرة الذهبية محصور بين ديمبيلي ويامال، رغم أن حصاد الموسم الماضي يجعل من الضروري توقع المفاجأة، حيث عاد المركز الأول إلى الإسباني رودري، رغم أن كل التوقعات كانت تعطي لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينسيوس، أوفر الفرص للتتويج بعد قيادة فريقه للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا. ولهذا، قد نشهد مفاجآت في الترتيب النهائي لهذه النسخة.