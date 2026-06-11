حفل افتتاح مونديال 2026.. المكسيك تحتفي بالعالم على طريقتها

- استضافت المكسيك حفل افتتاح مونديال 2026 في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، حيث شهد الحضور عروضاً فنية متنوعة، وبرزت المغنية شاكيرا بأدائها لأغنيتها الرسمية "داي داي"، بمشاركة مغني الراب النيجيري بيرنا بوي والنجمة الجنوب أفريقية تايلا. - تميز الحفل بمزج التراث اللاتيني مع الموسيقى العالمية، وشارك فيه فنانون مثل جي بالفين وفرقة مانا، مع التركيز على ترابط الشعوب وقوة كرة القدم في توحيد العالم. - عبرت المكسيك عن ثقافات الدول المستضيفة الثلاث (المكسيك، كندا، والولايات المتحدة) من خلال عروض رقصات متعددة اللغات، واستحدث الفيفا طريقة جديدة لتقديم أعلام الدول المشاركة.

رحبت المكسيك بالعالم خلال حفل افتتاح مونديال 2026 على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، قبل انطلاق المواجهة التي ستجمع بين جنوب أفريقيا والمكسيك، بعدما شهدت الجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب أو المناطق المخصصة للمشجعين في الدول المستضيفة الثلاث أو عبر شاشات التلفزة عروضاً فنية منوعة، فيما خيمت الموسيقى والمغنية شاكيرا على مراسم افتتاح المونديال.

وتميز حفل الافتتاح في المكسيك بالمزج بين التراث اللاتيني القديم والموسيقى العالمية الحديثة، بعدما ظهر عدد من النجوم، مثل الكولومبية شاكيرا التي أدت أغنيتها الرسمية لمونديال 2026 بعنوان "داي داي"، فيما شاركها مغني الراب النيجيري بيرنا بوي، في حين مثلت النجمة الفائزة بجائزة غرامي تايلا بلدها جنوب أفريقيا.

كما ظهر في الحفل كل من: الفنان الكولومبي جي بالفين، وأيضاً فرقة مانا التي تمثل الهوية والموسيقى المكسيكية التقليدية والحديثة، بعدما ركز مخرج الحفل ماركو باليتش على فكرة ترابط الشعوب وقوة كرة القدم في توحيد العالم، حيث عرض في البداية فقرة تعكس التراث في المكسيك، وتمحورت على العرض البصري المركز على الفنون الفولكلورية المكسيكية.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن المكسيك أرادت الترحيب بالعالم والتعبير عن ثقافات الدول الثلاث المستضيفة مونديال 2026 ( المكسيك وكندا والولايات المتحدة)، من خلال عرض الرقصات التي مزجت بين اللغات الإنكليزية والإسبانية، بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قام باستحداث طريقة تقديم جديدة، بعدما نشر أعلام الدول المشاركة في بطولة كأس العالم على أرضية الملعب.