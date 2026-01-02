- شهد الأسبوع الثالث من دوري "برايم" السوري للمحترفين فوز حطين على أمية بهدف نظيف في مباراة مثيرة بإدلب، حيث أبدى مدرب حطين، محمد اسطنبولي، سعادته بالفوز رغم الظروف الصعبة. - عبر مدرب أمية، سعيد يازجي، عن رضاه بأداء فريقه رغم الخسارة، مشيراً إلى الفرص الضائعة وضرورة تحسين الأداء لتحقيق نتائج إيجابية. - واصل نادي تشرين تألقه بفوز كبير على خان شيخون بثلاثة أهداف، بينما تأجلت مباراة الكرامة والحرية لأسباب فنية، وتستمر المنافسات يومي الجمعة والسبت.

افتُتح الأسبوع الثالث من دوري "برايم" للمحترفين في سورية بمباريات مثيرة، بعدما شهد تحقيق نادي حطين فوزاً ثميناً على حساب نظيره فريق أمية، بهدف نظيف في مواجهة مثيرة جرت على ملعب إدلب البلدي، الخميس، حيث قدّم الفريقان أداءً متقارباً، رغم الأجواء الباردة، إذ نجح حطين في اقتناص النقاط الثلاث من خلال هدفٍ حاسمٍ في الشوط الثاني.

وعبّر مدرب نادي حطين، محمد اسطنبولي، عن سعادته بهذا الفوز قائلاً: "بالتأكيد، هي ثلاث نقاط ثمينة أمام فريق قوي مثل أمية، خاصة على أرضه وبين جمهوره. المباراة كانت صعبة، والطقس باردا، لكننا تمكّنا من حسمها لصالحنا. اللاعبون كانوا رجالاً في أرض الملعب، وأشكرهم على الأداء، وأهنئ جماهيرنا بهذا الفوز. حطين قادم بقوة إن شاء الله".

من جهته، أبدى مدرب نادي أمية، سعيد يازجي، رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة قائلاً: "راضٍ عن أداء اللاعبين، خاصة أنني استلمت المهمة قبل أيام قليلة فقط. كان لدينا أربع فرص محققة لم نتمكن من استثمارها، بينما جاء هدف حطين من كرة ثابتة. ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر وتحسين الأداء لتحقيق نتائج إيجابية".

وفي مباراة ثانية من الجولة نفسها، واصل نادي تشرين تألقه بفوزٍ كبيرٍ على خان شيخون بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ملعب اللاذقية البلدي، هذا الفوز عكس رغبة تشرين في المنافسة الجادة على اللقب منذ بداية الدوري، في حين تأجلت مباراة الكرامة والحرية لأسباب فنية، على أن يُحدد موعدٌ جديدٌ لها في وقت لاحق.

وتتواصل منافسات الأسبوع الثالث يومي الجمعة والسبت، حيث تُقام يوم الجمعة ثلاث مباريات: الشرطة أمام الفتوة، وأهلي حلب بمواجهة أهلي دمشق، والطليعة ضد حمص الفداء، أما يوم السبت، فتشهد مسابقة الدوري إقامة لقاءين، تحديداً بين الوحدة وجبلة، والشعلة أمام نظيره الجيش.