حضور عربي يزيّن نهائي كأس فرنسا بين لانس ونيس

- يشهد نهائي كأس فرنسا 2025-2026 حضوراً عربياً بارزاً، حيث يضم فريق نيس لاعبين مثل التونسي علي العابدي والمغربي سفيان ديوب، بينما يضم لانس المدافع السعودي سعود عبد الحميد، مما يعكس تنوع الجنسيات العربية في البطولة. - تقام المباراة النهائية يوم الجمعة في ستاد فرنسا، بعد تعديل الموعد لتجنب تعطل وصول الجماهير بسبب أعمال القطارات، حيث يسعى لانس لتحقيق لقبه الأول بعد موسم ناجح، بينما يطمح نيس لتعزيز سجله بثقة رغم تحديات الدوري. - لانس، الذي تفوق ذهاباً، يضم نجوم مثل فلوريان توفان والحارس روبن ريسييه، بينما يواجه نيس تحديات الهبوط، لكنه يدخل النهائي بثقة تحت قيادة المدرب كلود بييل.

يشهد نهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم 2025-2026 حضوراً عربياً مميزاً، إذ إن كل فريق يضمّ في صفوفه أسماء عربية كان لها تأثير كبير على المستوى الفني، وخصوصاً فريق نيس الذي تعاقد في المواسم الماضية مع التونسي علي العابدي والجزائري هشام وبداوي والمصري محمد عبد المؤمن والمغربي سفيان ديوب، في حين يلعب لنادي لانس المدافع السعودي سعود عبد الحميد، وعليه فإن خمس جنسيات عربية في صفوف الناديين ولكن فرص المشاركة مختلفة بين لاعب وآخر.

وتُقام النسخة رقم 109 من بطولة كأس فرنسا، يوم الجمعة، في ستاد فرنسا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، واختار الاتحاد الفرنسي تعديل وبرمجة المباراة الجمعة بدلاً من السبت بما أن الأشغال على مستوى خطوط القطارات في ضواحي العاصمة الفرنسية، التي ستنطلق يوم السبت، ستعطل وصول الجماهير إلى الملعب وبالتالي تمّ تقديم مباراة النهائي إلى يوم الجمعة لتأمين أفضل ظروف النجاح الجماهيري.

وكان نادي لانس قد تفوق ذهاباً بهدفين نظيفين وحسم التعادل المواجهة الثانية في الإياب (1ـ1)، وسجل حينها التونسي العابدي هدف التعادل الذي أضعف فرص لانس في حصد لقب الدوري، في وقت يطمح فيه الفريقان إلى خلافة باريس سان جيرمان بطل النسخة الماضية. ويُعتبر وصول لانس متوقعاً، بما أن الفريق قدم موسماً ناجحاً على جميع المستويات ونافس باريس سان جيرمان على التتويج بالدوري، وهو يطمح إلى التتويج بالكأس للمرة الأولى غي مسيرته رغم أنه وصل إلى المباراة الختامية في ثلاث مناسبات سابقة من دون أن يبتسم له الحظ ويُسعد جماهيره بحصد اللقب الذي ينقص سجله. ويملك لانس في صفوفه عدداً من النجوم، مثل فلوريان توفان، الذي تألق بشكل كبير، إضافة إلى الحارس روبن ريسييه، الذي سيكون حاضراً في كأس العالم 2026 مع منتخب فرنسا، كما أن مدرب لانس بيير ساج اختير أفضل مدرب في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

في المقابل، يخوض نادي نيس النهائي السادس في رصيده، إذ تُوج سابقاً في ثلاث مناسبات أعوام 1952 و1954 و1997، ولم يكن موسمه ناجحاً بداية بالمشاركة في الدوري الأوروبي، حيث انقاد إلى الهزائم بشكل متواصل، قبل أن تشهد نتائجه تراجعاً كبيراً جعلته قريباً من الهبوط، حيث سيخوض الفريق مباريات فاصلة مع سانت إتيان من أجل تفادي الهبوط ومهمته لن تكون سهلة، ولكن انشغاله بتفادي الهبوط، لن يحول دون أن يدخل الفريق مباراة النهائي بثقة كبيرة في قدراته، بحثاً عن حصد دفعة معنوية قبل المباراة المرتقبة ضد سانت إتيان.، في حين يملك مدربه كلود بييل رصيداً كبيراً من التجارب الناجحة، رغم أنه فشل في التعامل مع تراجع النتائج في بطولة الدوري.