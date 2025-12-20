ضمت قائمة الحكام المساعدين وحكام تقنية الفار، المُكلفين بإدارة مباريات كأس أمم أفريقيا في المغرب، والتي ستُقام في الفترة المُمتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، العديد من الأسماء العربية.

وعُيِّن ما مجموعه 73 حكماً يتمتعون بخبرة عالية، منهم 28 حكم ساحة، 31 مساعد حكم، و14 حكماً لتقنية الفيديو، في هذه النسخة من أكبر بطولة كروية في أفريقيا. ويُمثل الحكام المُختارون بعناية جميع مناطق القارة، ويشملون بعضاً من أكثر الحكام خبرة في أفريقيا، ممن أداروا مباريات في عدد من البطولات الكبرى لـ"الكاف" خلال السنوات الأخيرة. وضمت القائمة الحكام المساعدين العرب التالية أسماؤهم: عباس أكرم زرهوني وعادل عبان من الجزائر، ليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي، أحمد حسام الدين طه ومحمود أحمد كمال أبو الرجال من مصر، زكريا برينسي وأكركد مصطفى من المغرب، حسني خليل من تونس، ومحمد عبد الله إبراهيم من السودان.

وضمّت قائمة حكام تقنية الفيديو (الفار) كلاً من: لحلو بن براهم (الجزائر)، محمود عاشور (مصر)، هيثم قيراط (تونس)، حمزة الفارق (المغرب)، حسام عزاب حجاج (مصر)، عبد العزيز ياسر (السودان)، أحمد عبد الرزاق (ليبيا) وباباكار سار (موريتانيا). ووصل جميع الحكام المُعينين إلى المغرب يوم 15 ديسمبر الجاري لحضور دورة تحضيرية مُكثفة قبل انطلاق البطولة. وشمل البرنامج، الذي يقوده قسم الحكام في "الكاف"، تقييمات بدنية، تقنية ونظرية تهدف لضمان أفضل أداء طوال البطولة.