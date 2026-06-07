حضور ترامب يفرض إجراءات استثنائية في نهائي السلة الأميركية

- نادي نيويورك نيكس يحث جماهيره على تقليل المتعلقات الشخصية والوصول مبكرًا للمباراة الثالثة ضد سان أنطونيو سبيرز، تزامنًا مع حضور الرئيس دونالد ترامب وتطبيق تدابير أمنية مشددة. - تم الإعلان عن سياسة صارمة تمنع دخول الحقائب وتفرض إجراءات تفتيش دقيقة مشابهة لتلك في المطارات عند دخول صالة ماديسون سكوير غاردن. - علاقة ترامب برابطة دوري السلة الأميركية متوترة منذ اتهامه الدوري بالتحول إلى "منظمة سياسية" عام 2020، بعد مقاطعة فرق لمباريات احتجاجًا على حادثة إطلاق النار على جاكوب بلايك.

وجه نادي نيويورك نيكس تحذيراً لجماهيره، بضرورة تقليل المتعلقات الشخصية، عند حضور المواجهة أمام سان أنطونيو سبيرز، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة الثالثة، بنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مع حثهم على الوصول قبل ساعتين على الأقل من انطلاق اللقاء، تماشياً مع التدابير الأمنية المشددة المقررة تزامناً مع حضور الرئيس دونالد ترامب للمباراة.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فقد أعلن نيكس مساء السبت الماضي، تطبيق سياسة صارمة تمنع دخول الحقائب تماماً، إلى جانب خضوع المشجعين لإجراءات تفتيش دقيقة مماثلة لتلك المتبعة في المطارات، عند دخول صالة ماديسون سكوير غاردن. وأكد ترامب الذي يعتبر من المشجعين القدامى لفريق نيويورك نيكس، في تصريح له يوم الجمعة الماضي، حضوره أولى مباريات نهائي دوري السلة الأميركي التي تقام في نيويورك منذ عام 1999، علماً بأنه حرص على حضور العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال فترته الرئاسية الثانية، ومنها مباراة السوبر بول لعام 2025 وسباق دايتونا 500 وكأس رايدر للغولف.

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وترتبط علاقة ترامب برابطة دوري السلة الأميركية بتاريخ من التوتر، إذ سبق له أن اتهم الدوري عام 2020 بالتحول إلى "منظمة سياسية"، بعدما قررت عدة فرق مقاطعة مباريات احتجاجاً على حادثة إطلاق النار على الأميركي من أصل أفريقي جاكوب بلايك. وانطلقت سلسلة النهائي في الثالث من يونيو/ حزيران على أرض سان أنتونيو سبيرز (يتقدم نيكس الآن 2-0)، فيما يستضيف نيكس المباراتين الثالثة والرابعة، وربما المباراة السادسة في الـ16 من الشهر الجاري، في حال امتداد السلسلة.