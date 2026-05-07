حصيلة احتفالات باريس سان جيرمان: 11 إصابة واعتقال 127 شخصاً

- شهدت احتفالات باريس سان جيرمان بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أحداث شغب، حيث استخدمت الجماهير الألعاب النارية والقنابل الدخانية، مما استدعى تدخل الشرطة لفرض الأمن. - أكد وزير الداخلية الفرنسي اعتقال 127 شخصاً وإصابة 11 مشجعاً، أحدهم في حالة خطرة، نتيجة الاحتفالات التي أعقبت تأهل الفريق بعد التغلب على بايرن ميونخ. - تعاملت الشرطة بحزم مع محاولات استغلال الاحتفالات لأغراض إجرامية، ونجحت في إعادة الهدوء إلى شوارع باريس بعد إصابة 23 من رجالها.

شهدت احتفالات نادي باريس سان جيرمان بالوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أحداثاً مؤسفة للغاية، من الجماهير في العاصمة الفرنسية، بعدما قام العديد منهم باستخدام الألعاب النارية والقنابل الدخانية، الأمر الذي جعل الشرطة تتحرك بشكل مستعجل، من أجل فرض الأمن داخل الأحياء والشوارع.

وذكر راديو "أر إم سي" الفرنسي، اليوم الخمس، أن وزير الداخلية الفرنسية، لوران نونيز، أكد قيام الشرطة باعتقال 127 شخصاً، مع إصابة 11 مشجعاً أحدهم في حالة خطرة، نتيجة الاحتفالات التي شهدتها العاصمة باريس، عقب تأهل كتيبة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، إلى المواجهة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح أن جماهير نادي باريس سان جيرمان نزلت إلى عدد من الشوارع والأحياء في العاصمة، من أجل التعبير عن فرحتها بوصول فريقها إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب المرور من عقبة بايرن ميونخ الألماني في مجموع مباراتي نصف نهائي المسابقة القارية (6-5)، لكنها خرجت عن النص، بعدما أشعلت الألعاب النارية والقنابل الدخانية، لتقوم الشرطة بتفريقهم على الفور.

وتابعت أن الشرطة الفرنسية قامت باعتقال ستة أشخاص، لأنهم قاموا باستخدام قنابل، حتى يستغلوا حالة الاحتفال بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كي يقوموا بعمليات إجرامية، لكن السلطات المحلية استطاعت التعامل معهم بحزم، إلا أن العدد ارتفع بشكل كبير للغاية صباح الخميس، وفق ما كشفه وزير الداخلية.

كرة عالمية باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الشرطة الفرنسية قامت باعتقال 107 أشخاص في العاصمة باريس، مع وصول 11 شخصاً إلى المستشفيات بسبب تعرضهم إلى الإصابة، من بينهم حالة خطرة للغاية، بسبب قيامه بمحاولة إلقاء قذيفة نارية، بالإضافة إلى 23 إصابة طفيفة بين رجال الشرطة، التي استطاعت إعادة الهدوء في أحياء وشوارع العاصمة مع ساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس.