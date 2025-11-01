- اختتمت دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في البحرين بمشاركة 8000 رياضي من 45 دولة، حيث تنافسوا في 24 لعبة رياضية ضمن 253 حدثاً، وشهدت الدورة نتائج مميزة للرياضيين العرب. - تصدرت الصين الترتيب العام بحصولها على 127 ميدالية، تلتها أوزبكستان بـ81 ميدالية، وكازاخستان بـ93 ميدالية، بينما احتلت الإمارات المركز الثامن عربياً بـ31 ميدالية. - حققت البحرين، الدولة المستضيفة، 13 ميدالية، بينما جاءت السعودية في المرتبة الـ14 بـ22 ميدالية، واحتلت الأردن المركز العشرين بـ13 ميدالية.

اختتمت أمس الجمعة دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، التي جرت خلال الفترة من 22 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية 31 من الشهر عينه في البحرين، بنتائج عربية مميزة، بعدما شهدت النسخة الثالثة إعطاء فرص لنجوم المستقبل للتنافس والتحضير للمرحلة المقبلة، تمهيداً لدخول عالم الكبار الذي يطمح فيه كلّ رياضي لحصد الميداليات، إن كان في الألعاب الآسيوية أو حتى الأولمبياد.

وحضر في هذه النسخة 8000 رياضي من عمر 14 إلى 17 عاماً، مثلوا 45 دولة في 24 لعبة رياضية، ضمن 31 فئة و253 حدثاً مميزاً، وكانت الصين كعادتها في صدارة الترتيب بعدما حصدت 127 ميدالية، بينها 63 ذهبية و49 فضية و15 برونزية، وجاءت أوزبكستان وصيفة بـ81 ميدالية (37 ذهبية و16 فضية و28 برونزية)، ثم كازاخستان ثالثة بـ93 ميدالية (24 ذهبية و29 فضية و40 برونزية)، وإيران رابعة بـ76 ميدالية بينها 22 ذهبية، ثم تايلاند خامسة بـ48 ميدالية وخلفها الهند سادسة بالرصيد نفسه، ثم هونغ كونغ بـ36 سابعة.

واحتلّت الإمارات المركز الثامن في الترتيب العام ببطولة دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين، بعدما حصد ممثلوها 31 ميدالية بواقع 12 ذهبية وتسع فضيات وعشر برونزيات، ثم جاءت خلفها على المستوى العربي صاحبة الضيافة البحرين برصيد 13 ميدالية (خمس ذهبيات ومثلها فضية وثلاث برونزيات)، والسعودية في المرتبة الـ14 بواقع 22 ميدالية بينها 5 ذهبيات و4 فضيات و13 برونزية، ثم العراق في المرتبة الـ17 بواقع 14 ميدالية (ثلاث ذهبيات وست فضيات و5 برونزيات).

وجاءت الأردن في المركز العشرين بعدما وصل رصيدها إلى 13 ميدالية، إذ حصل رياضيوها على ذهبيتين وفضيتين وتسع ميداليات برونزية، في حين احتل منتخب قطر المركز الـ25 برصيد أربع ميداليات (ذهبية ومثلها برونزية وفضيتان)، والكويت 28 بثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، ثم فلسطين الـ29 بميداليتين (ذهبية وبرونزية)، ولبنان 33 من خلال فضية واحدة، وأخيراً اليمن وعمان في المرتبة 34 برصيد برونزيتين.

