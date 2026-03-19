- شهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حضوراً إسبانياً قوياً بتأهل ثلاثة أندية، بينما تأهل فقط أرسنال وليفربول من بين ستة أندية إنكليزية، واستمر باريس سان جيرمان في الدفاع عن لقبه. - أظهر برشلونة قدراته الهجومية بفوز كبير على نيوكاسل، بينما عوض ليفربول خسارته أمام غلطة سراي بفوز كبير بفضل تألق محمد صلاح، ليواجه باريس سان جيرمان في الدور المقبل. - سيشهد ربع النهائي مواجهات قوية مثل بايرن ميونخ ضد ريال مدريد وأرسنال ضد سبورتينغ لشبونة، مما يعد بالكثير من الإثارة والتنافس.

سيشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حضوراً إسبانياً لافتاً بوصول ثلاثة أندية إلى هذا الدور، مقابل صعوبات كبيرة واجهت الفرق الإنكليزية، التي كان وصولها إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة (6 أندية)، ولكن معظمها سقط في اختبارات التأهل إلى ربع النهائي، ليصل فريقان فقط إلى الدور المقبل وهما: أرسنال وليفربول بينما ودعت أندية: مانشستر سيتي وتوتنهام وتشلسي ونيوكاسل المسابقة. وشهدت منافسات ثمن النهائي، تواصل تراجع كرة القدم الإيطالية، بعد أن ودّعت كل الأندية المشاركة المسابقة قبل ربع النهائي وآخرها نادي أتلانتا، في وقت واصل فيه حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي طريقه في رحلة الدفاع عن تتويجه التاريخي.

واستعرض نادي برشلونة الإسباني قدراته الهجومية المرعبة، وضرب مرمى ضيفه نيوكاسل الإنكليزي في سبع مناسبات لينتصر في النهاية (7ـ2)، وذلك بعد تعادل الفريقين ذهاباً (1ـ1). وأكدت المباراة الفارق الكبير في القدرات، بما أن النادي الإسباني، هزّ شباك منافسه في سبع مرّات، وكان قريباً من إضافة أهداف أخرى، مؤكداً جهوزيته العالية في هذه المرحلة، بعد أيام قليلة من انتصار بنتيجة (5ـ2) على إشبيلية في الدوري الإسباني.

وسيخوض برشلونة مباراة قوية في الدور المقبل، حيث سيُواجه أتلتيكو مدريد، المتأهل على حساب توتنهام الإنكليزي، فبعد انتصاره ذهابا (5ـ2)، خسر النادي الإسباني إياباً (3ـ2)، مساء الأربعاء في لندن، وتبدو مواجهة ربع النهائي صعبة على أتلتيكو مدريد وبرشلونة، خاصة بعد الإثارة التي رافقت المواجهات الأخيرة بينهما في نصف نهائي كأس إسبانيا هذا الموسم، بانتصار أتلتيكو ذهابا (4ـ0) وبرشلونة إيابا (3ـ0).

وعوّض ليفربول الإنكليزي، خسارته ذهاباً أمام غلطة سراي التركي خارج ميدانه (0ـ1)، ونجح في قلب الطاولة منتصراً بنتيجة (4ـ0)، حاجزاً مكاناً في الدور المقبل. ويأمل الفريق الإنكليزي في إنقاذ موسمه من بوابة هذه المسابقة بعد الصعوبات التي وجدها في الدوري المحلي. في الأثناء، تلقى غلطة سراي، صدمة قوية بسبب ضعف دفاعه، فقد كان قريباً من وداع المسابقة، بعد قبول خمسة أهداف أمام يوفنتوس في الدور السابق، قبل أن تهتز الشباك في أربع مرات أمام الفريق الإنكليزي الذي أهدر فرصاً عديدة. وبرز المصري محمد صلاح خلال هذه المباراة، فقد أضاع ركلة جزاء ثم صنع هدفا، قبل أن يترك بصمته بالهدف الرابع، ليكون أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، وغادر الميدان مُصاباً. وستكون مهمة النادي الإنكليزي معقدة في الدور المقبل، حيث سيجد في طريقه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تأهل على حساب فريق تشلسي الإنكليزي، بانتصاره ذهابا في باريس (5ـ2) وإياباً في لندن (3ـ0).

وكانت مهمة بايرن ميونخ الألماني سهلة في مواجهة أتلانتا الإيطالي، بعد انتصاره ذهاباً خارج ميدانه بنتيجة (6ـ1)، ولهذا كان مصير التأهل محسوماً منطقياً، وخلال مباراة العودة ورغم الغيابات حقق النادي البافاري الأهم بانتصاره (4ـ1)، ليحجز مكاناً في ربع النهائي. وسيواجه النادي الألماني في الدور المقبل، ريال مدريد الإسباني، في لقاء سيكون قوياً، بحكم أن كل فريق يريد الحصول على لقب هذه المسابقة التي تعتبر هدفاً أساسياً بالنسبة إليهما.

وسيجمع ربع النهائي الرابع، بين أرسنال الإنكليزي، الذي تخطى عقبة نادي باير ليفركوزن الألماني بعد التعادل ذهابا (1ـ1) والفوز إياباً (2ـ0)، بفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وقد أقصى الفريق البرتغالي، منافسه بودو غليمت النرويجي، فقد عوض خسارته ذهاباً (3ـ0)، بانتصاره إياباً (5ـ0)، في أهم الإنجازات التي عرفها ثمن نهائي أبطال أوروبا لهذا العام.