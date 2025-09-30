- أثار حسين الشحات، نجم الأهلي، جدلاً بعد اتهامه بالتنمر على خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، خلال مباراة القمة، مما دفع جماهير الزمالك للمطالبة بتقديم شكوى رسمية ضده. - استعاد الشحات بريقه في المباراة بعد فترة من التراجع، حيث ساهم في فوز الأهلي بتسجيله هدف التعادل والحصول على ركلة جزاء حاسمة، مما قد يدفع النادي لرفع راتبه. - واجه الشحات أزمة سابقة مع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، انتهت باعتذار علني وتنازل الشيبي عن القضية بعد وساطة.

عاد نجم النادي الأهلي، حسين الشحات (34 عاماً)، بطل القمة 131 بين الأهلي والزمالك، لإثارة الجدل في علاقته مع لاعبي الأندية المنافسة، على خلفية اتهامات خطيرة تعرض لها بعد الكلاسيكو المصري، إذ تداول بعض نشطاء نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له يسخر فيها من قصر قامة المحترف البرازيلي، خوان بيزيرا (22 عاماً)، نجم الزمالك خلال لقاء القطبين، ووصفوها بحالة تنمر. وطالب بعض جماهير الزمالك إدارة النادي بتقديم شكوى رسمية ضد لاعب الفريق الأحمر بداعي التنمر على خوان بيزيرا، أملاً في إيقافه لفترة طويلة عقاباً له على الواقعة وإفساد فرحة الأهلي بانتصاره.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل، خاصة وأن حسين الشحات يثير أزمات من وقت إلى آخر، رغم أن مباراة القمة الأخيرة، شهدت استعادته لبريقه القديم الذي غاب عنه لأكثر من عام، بعد أن شارك بديلاً في مباراة الأهلي والزمالك وفريقه كان متأخراً بهدف ونجح في التعادل، ثم حصل على ركلة جزاء سجل منها محمود حسن تريزيغيه هدف الفوز الغالي، وقاد فريقه لانتصار مهم في البطولة المحلية التي يحمل لقبها.

وغاب التألق عن حسين الشحات لفترة طويلة، وتحديداً في الموسم الماضي الذي أجلسه خلاله كثيراً مدربه السابق، السويسري مارسيل كولر، على مقاعد البدلاء، قبل أن يستمر الوضع مع المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو في بدايات الموسم الجاري، خاصة بعدما تعاقد الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً) نجم الزمالك السابق الذي يلعب في مركزه. وكاد حسين الشحات قبل القمة أن يرحل عن الأهلي، إذ ينتهي عقده في صيف عام 2026، ورفض الأهلي زيادة الراتب السنوي المعروض على اللاعب عن 20 مليون جنيه سنوياً في ظل تقدم سنه، وقد يصبح مضطراً حالياً لرفع المقابل المالي بعد تألقه في القمة.

ويملك حسين الشحات أزمة شهيرة مع محمد الشيبي، نجم نادي بيراميدز، عندما اعتدى عليه في مباراة جمعت بين الفريقَين في عام 2023 بخلاف توجيه سباب غير لائق للنجم المغربي، ليقرر الأخير اللجوء إلى ساحات القضاء، ونجح في الحصول على حكم إدانة بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لخمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه مع الحكم على اللاعب بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. واستأنف حسين الشحات ضد الحكم لكن الاستئناف رُفض، قبل أن تجرى وساطة تدخلت فيها أسرة حسين الشحات نفسه خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر عام 2024، ليقدّم اللاعب المصري اعتذاراً علنياً إلى نجم المغرب وتنازل الأخير، ليسدل الستار على الأزمة.