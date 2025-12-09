حسن من البحرين: منتخبنا اعتاد الخسارة وكل شيء له علاقة بفلسطين نحبه

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
09 ديسمبر 2025
مشجع بحريني حضر في مطعم فلسطيني وتذوق الأكلات هناك (العربي الجديد/Getty)
الأعلام الفلسطينية والسورية في استاد المدينة التعليمية (محمود حمص/فرانس برس)
+ الخط -

تعيش بطولة كأس العرب 2025 في قطر لحظات من النجاح على المستوى الفني، خلال المباريات، بفضل الأداء المميز الذي يقدّمه لاعبو المنتخبات المختلفة، إلى جانب الإبهار في الناحية التنظيمية من قِبل القائمين على إدارة هذه النسخة الاستثنائية، مما جعل تجربة مشجعي المنتخبات فريدة من نوعها، وهم الذين بدورهم يغنون في الملاعب ويشعلون المدرجات، وخلال جولة لـ "العربي الجديد" على مناطق المشجعين والأسواق والساحات في العاصمة القطرية الدوحة، التقينا مشجّعاً من البحرين في أحد المطاعم التي تقدّم وجبات فلسطينية صباحية تقليدية (فطور) في سوق واقف، وسألنا عن سرّ حضوره في هذا المكان، ورأيه في ما تذوقه.

وأكد المشجع البحريني، الذي يُدعى حسن، أنّه جرّب الأكل الفلسطيني للمرّة الأولى أثناء زيارته إلى قطر، تزامناً مع انطلاق بطولة كأس العرب 2025، مضيفاً: "كلّ شيء له علاقة بفلسطين نحبّه، ووجبات الفلسطينيين مميزة، وذوقهم رفيع، وها أنا أتناول الأكل الفلسطيني للمرّة الأولى، وأحببته"، لينتقل في حديثه إلى وضع منتخب بلاده، وخسارته مرتين في هذه البطولة حتى اللحظة، قائلاً: "أنا ليس لي علاقة كبيرة بكرة القدم، ولكن منتخبنا دائماً يخسر، واعتدنا ذلك".

فلاديمير بيتكوفيتش في قرعة كأس العالم 2026، 5 ديسمبر 2025 (هيكتور فيفاس/ Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب الجزائر ينتفض أمام البحرين: لاعبون يوجهون إشارات إلى بيتكوفيتش

وشدد المشجّع البحريني أيضاً على أهمية التجمع العربي في بطولات، مثل كأس العرب، مضيفاً: "العرب كلّما تجمّعوا كان الأمر جميلاً". وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر الجاري.

وكان مشجع البحرين يتناول العديد من الأطباق الفلسطينية، على غرار المسبّحة، وهي طبق تقليدي وشهي من منطقة بلاد الشام، وتُحضر عادةً بمزيج من الحمص المسلوق، والطحينة، وعصير الليمون، الثوم، وزيت الزيتون، أما الفلافل فهي عبارة عن طبق شرق أوسطي شهير، يتميز بلونه الأخضر الزاهي وقرمشته المثالية، ويُصنع بشكل أساسي من الحمص المنقوع مع مزيج غني من الأعشاب والبهارات، إلى جانب تناوله الحمص الكريمي بالطحينة الذي يُقدم مزيناً بزيت الزيتون والكمون والشطة أحياناً بحسب الرغبة.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
الجماهير التركية في مدرجات ملعب أتاتورك الرياضي، 15 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

قضية المراهنات في تركيا... لاعبون دوليون بين الموقوفين

من مواجهة فينيكس صنز وتيمبروولفز في ملعب تارغت سنتر، 9 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: فوز صنز وسبيرز قبل مواجهات الكأس المنتظرة

كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل في ملعب ديكاتلون أرينا، 18 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

أنشيلوتي يُندد بضغط الروزنامة: لم نعد مدربين بل صانعو فيديوهات