احتفل حسن الهيدوس (34 سنة) بتأهل منتخب بلاده قطر إلى بطولة كأس العالم 2026، برسالة مؤثرة عبر حسابه في موقع إكس، والتي لم ينسَ فيها قطاع غزة الذي عاش سنتين من العدوان الإسرائيلي المُدمر، والذي ذهب ضحيته أكثر من 67 ألف شهيدٍ.

ونشر نجم وقائد منتخب قطر حسن الهيدوس (34 سنة) رسالة عبر حسابه الرسمي في موقع إكس، الخميس، احتفل فيها بالتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، والمشاركة للمرة الثانية توالياً بعد نسخة مونديال 2022، التي استضافتها قطر قبل ثلاثة أعوام، وقال محتفلاً: "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026. إنجاز جديد يُسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

ولم ينسَ الهيدوس قطاع غزة وأهله خلال احتفاله بالتأهل إلى مونديال 2026 بعد الفوز على منتخب الإمارات يوم الثلاثاء الماضي (2-1) في المواجهة الفاصلة من الملحق الآسيوي المؤهل، وكتب: "في لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعاً للعطاء، وجميل أن يأتي هذا التأهل متزامنًا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة، التي نرجو أن تكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة".

وفي هذا الإطار كرم الهيدوس غزّة وأهلها بهدية استثنائية احتفالاً بالتأهل إلى المونديال، كاشفاً عن خطوة إنسانية مُميزة: "أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيماناً بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد"، وهي خطوة من قائد منتخب قطر الذي يُعد من أبرز نجوم العنابي في السنوات الأخيرة، ومن أبرز المساهمين في جميع الإنجازات التي حققتها قطر في البطولات القارية مؤخراً (تحقيق لقب كأس آسيا مرتين متتاليتين 2019 و2023).