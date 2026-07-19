حسم الحذاء الذهبي: ماذا لو تعادل ميسي ومبابي في الأهداف؟

- يدخل ليونيل ميسي نهائي كأس العالم 2026 ضد إسبانيا، ساعياً للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، ومنافسة كيليان مبابي على جائزة هدّاف البطولة، حيث يحتل ميسي المركز الثاني برصيد ثمانية أهداف مقابل عشرة لمبابي. - في حال تعادل ميسي ومبابي في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، يُعتمد معيار وقت اللعب لتحديد الفائز، حيث لعب ميسي 620 دقيقة مقابل 699 دقيقة لمبابي، مما يمنح مبابي الأفضلية. - إذا تعادل اللاعبان في جميع المعايير، سيتقاسمان الجائزة، وهو سيناريو لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة.

يدخل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً)، المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، اليوم الأحد، ضد إسبانيا وعينه على حسم اللقب للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى حصد جائزة هدّاف لقب المسابقة الدولية، رغم أن منافسه كيليان مبابي يتربع على عرش الصدارة (10 أهداف).

وأصبح ميسي يحلّ في المركز الثاني بقائمة هدّافي بطولة كأس العالم 2026، برصيد ثمانية أهداف، بعدما نجح كيليان مبابي في تسجيل ثنائية (رفع رصيده إلى 10 أهداف) بالمواجهة، التي خسرها المنتخب الفرنسي أمام إنكلترا، بستة أهداف مقابل أربعة أهداف، أمس السبت، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث في المسابقة الدولية، لكن السؤال الذي أصبحت جماهير الرياضة تطرحه خلال الساعات الماضية، هو ماذا لو تعادل ميسي مع مبابي في الأهداف المسجلة خلال بطولة كأس العالم 2026؟ من سيحصل على الجائزة، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفق ما ذكره موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، اليوم الأحد.

منذ عام 2010، يجري تحديد هدّاف بطولة كأس العالم بناء على عدد الأهداف المسجلة، ولم يعتمد معيار التمريرات الحاسمة في نهاية المونديال، إلا عندما تعادل توماس مولر، ويسلي شنايدر، ودييغو فورلان، وديفيد ألابا في عدد الأهداف المسجلة حينها (خمسة أهداف لكل منهم)، ليجري اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة، التي صبّت في مصلحة الإسباني، الذي قدّم ثلاث تمريرات حاسمة في المسابقة الدولية، التي حصل على لقبها "لاروخا" في جنوب أفريقيا.

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وانفرد نجم منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز بصدارة هدّافي بطولة كأس العالم 2014 (ستة أهداف)، وكذلك مهاجم منتخب إنكلترا هاري كين في مونديال 2018 (ستة أهداف)، بالإضافة إلى كيليان مبابي في النسخة الماضية بقطر عام 2022، بعدما استطاع قائد منتخب فرنسا إحراز ثمانية أهداف، لكن ميسي قد يُعيد إثارة الجدل في حال تمكن من تسجيل هدفين ضد إسبانيا في المواجهة النهائية.

وفي حال تساوى اللاعبان في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، يُعتمد المعيار الثالث: وقت اللعب، فاللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق يفوز بالجائزة، ولذلك يُركز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على كفاءة اللاعب، حيث يُعدّ معدل الأهداف في الدقيقة العامل الحاسم. وبالنظر إلى سجل ميسي، فإننا نجد أن قائد منتخب الأرجنتين لعب شوطين إضافيين في مواجهتي خروج المغلوب ضد الرأس الأخضر وسويسرا، وبلغ مجموع دقائق لعبه 620 دقيقة خلال بطولة كأس العالم 2026.

أما كيليان مبابي، فبلغ مجموع لعبه 699 دقيقة خلال بطولة كأس العالم 2026، وفي حال لعب ميسي المباراة النهائية بشكل كامل، وتمكن من تسجيل هدفين ضد إسبانيا، فإنه لن يتمكن نهائياً من تحقيق جائزة هدّاف المسابقة الدولية، لأن قائد منتخب فرنسا سيكون لعب دقائق أقل من "البرغوث"، وتحديداً 11 دقيقة، لكن في حال التعادل، فإن اللاعبين المتصدرين جدول الترتيب سيتقاسمون الجائزة، وهو أمر لم يحدث من قبل.