حسرة التعادل أمام مالي تخيم على المغربيين.. صحافة غاضبة ولاعبون حزينون

الرباط

27 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:27 (توقيت القدس)
المغربيون وحسرة التعادل.. غضب الصحافيين وحزن اللاعبين
- تعادل منتخب المغرب مع مالي (1-1) في كأس أمم أفريقيا 2025، مما أجّل تأهله المبكر للدور ثمن النهائي، حيث يتصدر المجموعة بأربع نقاط، متقدماً على مالي وزامبيا بنقطتين، بينما جزر القمر في المركز الأخير بنقطة واحدة.

- عبّر الصحافيون المغربيون عن استيائهم من أداء المنتخب، مشككين في قدرته على المنافسة على اللقب، خاصة بعد الأداء الباهت أمام مالي، فيما تجنب اللاعبون التصريحات الإعلامية، مما زاد من غضب الصحافيين.

- يواجه المغرب زامبيا في مباراة حاسمة بالجولة الثالثة، حيث يسعى المدرب وليد الركراكي للفوز لضمان التأهل كمتصدر للمجموعة وتجنب مواجهة خصم قوي في الدور المقبل.

لم يُخفِ المغربيون حسرتهم وحزنهم من نتيجة التعادل (1-1)، أمام منتخب مالي، أمس الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ما أجّل التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي في البطولة الأفريقية إلى الجولة الثالثة في مواجهة منتخب زامبيا.

ورغم التعادل، بقي منتخب أسود الأطلس في الصدارة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل، بفارق نقطتين عن مالي الوصيف وزامبيا الثالثة بالرصيد نفسه، وأخيراً في المركز الرابع جزر القمر برصيد نقطة وحيدة.

وعبّر الصحافيون المغربيون عن غضبهم من المستوى الذي قدمه منتخب المغرب أمام منافسه منتخب مالي، بينما قال المدير الفني وليد الركراكي في المؤتمرات الصحافية إن الأداء لم يكن المُنتظر بالنسبة للجماهير. وأكد الصحافيون أن هناك شكاً كبيراً في إمكانية قدرة المغرب على المنافسة على لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خصوصاً بعد الظهور بمستوى باهت على أرض الملعب.

لحظة تسديد دياز لركلة الجزاء ضد مالي، 26 ديسمبر 2025 (غابرييل بويز/فرانس برس)
منتخب المغرب يؤجل تأهله بعد تعادله مع مالي في كأس أمم أفريقيا

في المقابل، التقط الصحافيون فيديوهات للاعبي منتخب المغرب وهم يخرجون من المنطقة المختلطة الخاصة بالإعلاميين من دون الإدلاء بأي تصريح، مما أثار غضب وامتعاض الصحافيين المغربيين خصوصاً، في حين بدت حسرة التعادل والنتيجة السلبية أمام مالي واضحة على وجوه اللاعبين.

ويخوض منتخب المغرب مواجهة حاسمة أمام منتخب زامبيا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولكن المدرب وليد الركراكي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل ضمان التأهل متصدراً للمجموعة لتجنب مواجهة منتخب ثقيل في ثمن النهائي.

