حسام عوار يشرح أسباب غيابه عن الاتحاد السعودي: لم أتهرب يوماً

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
22 مايو 2026   |  آخر تحديث: 18:03 (توقيت القدس)
حسام عوار مع الاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، 4 مايو 2026 (ياسر بخش/Getty)
حسام عوار مع الاتحاد على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، 4 مايو 2026 (ياسر بخش/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حسام عوار يوضح غيابه عن مباراة الاتحاد السعودي الأخيرة بسبب تدهور حالته الصحية بعد مشاركته في مباراة ضد نادي الشباب رغم مرضه وارتفاع حرارته، مما اضطره لدخول المستشفى.
- يؤكد عوار التزامه بنادي الاتحاد وجماهيره، موضحاً أنه لم يتهرب من مسؤولياته، وأنه مريض منذ ثلاثة أيام ولم يتمكن من التدريب أو المنافسة في المباراة.
- شارك عوار في 23 مباراة بالدوري السعودي، مسجلاً ثمانية أهداف وصنع ثلاثة، وشارك في دوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

ظهر اللاعب الجزائري حسام عوار (27 سنة) بتصريحات خاصة رد فيها على الانتقادات التي تعرض لها من مشجعي نادي الاتحاد السعودي الذي يلعب معه، وخصوصاً بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في بطولة الدوري السعودي، شارحاً أسباب غيابه عن آخر مواجهة في الموسم.

وأصدر حسام عوار بياناً رسمياً عبر حسابه في موقع إكس قبل انطلاق المباراة أمس الخميس: "لطالما سعيتُ لدعم هذا النادي في السراء والضراء. لعبتُ ضدّ نادي الشباب رغم مرضي وارتفاع حرارتي، لأني أدركتُ أهمية تلك المباراة ونهاية الموسم للفريق. بعد المباراة، تدهورت حالتي، واضطررتُ لدخول المستشفى بسبب مضاعفات صحية صعبة".

يعتمد بيتكوفيتش على نجمه عوار في منتخب الجزائر (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

بيتكوفيتش يترقب مصير حسام عوار.. "العربي الجديد" يكشف تطورات مستقبله

وتابع عوار شرحه لأسباب غيابه عن المباراة الأخيرة لنادي الاتحاد السعودي قائلاً: "أنا مريض منذ ثلاثة أيام، ولم أتدرب، ما يجعل من المستحيل عليّ المنافسة في المباراة. أردتُ فقط توضيح الأمر، فأنا لم أتهرّب يوماً من مسؤولياتي. من يعرفني يُدرك حبي واحترامي والتزامي بنادي الاتحاد وجماهيره وهذه المدينة.

ما زال أمامنا مهمةٌ لننجزها معاً، وسأواصل بذل كل ما في وسعي من أجل هذا القميص حتى النهاية". يُذكر أن عوار خاض 23 مباراة مع الاتحاد في بطولة الدوري السعودي، وسجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أهداف، بينما شارك في ثماني مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة أيضاً، وسجل ستة أهداف وصنع هدفاً، في وقت خاض فيه ثلاث مباريات في بطولة كأس الملك وسجل هدفاً وحيداً، في حين لعب مباراة واحدة في كأس السوبر السعودي ولم يُسجل أي هدف.

دلالات
المزيد في رياضة
دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا خلال مشاركت في حفل جامعي خاص، 12 مايو 2026 (أوساك باروسو، Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مدرب إسبانيا: المغرب قادر على الفوز بكأس العالم 2026

رشيد غزال مع نادي ليون الفرنسي في ملعب غروباما ستاديوم، 9 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

رشيد غزال يُودع ليون الفرنسي وجمهوره برسالة خاصة

فرحة غوارديولا بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي في ملعب ويمبلي، 16 مايو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

مانشستر سيتي يُعلن مغادرة بيب غوارديولا رسمياً