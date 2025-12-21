حسام حسن يُنافس محمود الجوهري على رقمه في كأس أمم أفريقيا

- قيادة تاريخية لحسام حسن: يقود حسام حسن منتخب مصر في كأس أفريقيا لأول مرة كمدرب، بعد نجاحاته كلاعب، مما يعزز مكانته كأسطورة في كرة القدم الأفريقية. - فرصة لتحقيق إنجاز مزدوج: يمكن لحسام حسن أن يصبح ثاني عربي يفوز بالبطولة كلاعب ومدرب، بعد محمود الجوهري، إذا نجح في إعادة اللقب لمصر للمرة الثامنة. - تحديات وأمل في المستقبل: رغم الأزمات التي واجهها، ضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026، مما قد يوفر دعماً لحسام حسن في مسيرته التدريبية.

سيقود المدرب حسام حسن (59 عاماً) منتخب مصر للمرة الأولى في نهائيات كأس أفريقيا، وذلك بعدما خاض تجارب عديدة في البطولة لاعباً، وترك أثراً مميزاً في سجل المسابقة، بعد النجاحات التي حققها، غير أن مشاركته هذه المرة تُعتبر تاريخية، لأنها قد تعزز مكانته في كرة القدم الأفريقية كواحد من الأساطير.

في الواقع، فإن حسام حسن يمكنه أن يصبح ثاني عربي يفوز بالبطولة لاعباً ومدرباً، وذلك حال نجاحه في إعادة اللقب إلى مصر للمرة الثامنة، والأولى منذ عام 2010، وقد سبق لمدرب "الفراعنة" التتويج باللقب لاعباً في ثلاث مناسبات.

وكان مدربه ومواطنه الراحل، محمود الجوهري، قد تُوّج باللقب لاعباً في دورة 1957 ومدرباً عام 1998، أما النيجيري ستيفان كيشي فقد أحرز اللقب في عام 1994 لاعباً ومدرباً عام 2013 مع منتخب بلاده، ومِن ثمّ فإن حسام حسن قد يكون الثالث في سجل المتوجين بالبطولة لاعببين ومدربين، وهو أمر يحلم به كل المدربين المشاركين في هذه النسخة.

ونجح حسام حسن في التتويج بالبطولة لاعباً في دورات: 1986 و1998 و2006، والطريف أن مدربه في نسخة 1998 كان محمود الجوهري، الذي ينافسه الآن على رقمه العربي أفريقياً، ولكن الوضع يبدو صعباً بالنظر إلى المشاكل التي رافقت "الفراعنة" في الإعداد للبطولة، إذ واجه حسام حسن الكثير من الأزمات، ولحُسن حظه فقد ضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2026، في إنجاز قد يوفّر "حصانة" نسبية للمدرب المثير للجدل.

وتُعتبر كأس أمم أفريقيا البطولة الأهم والأكثر مشاهدة في القارة السمراء، وهي التي انطلقت نسختها للمرة الأولى في عام 1957 بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط وهي مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن يصل عدد المشاركين فيها إلى 24 حالياً، مع العلم أنّها كانت تقام كلّ عامين منذ 1968، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة جوسيبي موتسيبي، أمس السبت، أن هذه المنافسة ستصبح حدثاً يُنظّم كلّ أربعة أعوام تزامناً مع إطلاق دوري الأمم الأفريقي.