- انتقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التحكيم الأفريقي بعد خسارة فريقه أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى غياب العدالة في جدول المباريات وداعياً الفيفا للتدخل. - أكد حسن على الأداء الجيد للاعبين رغم الخسارة، مشيراً إلى تأثير فارق الراحة بين المباريات على أداء المنتخب، ومشدداً على أن مصر ستظل بلداً كبيراً بتاريخها الرياضي. - ستلعب مصر على الميدالية البرونزية للمرة السابعة في تاريخها، بعد خسارتها أمام السنغال بهدف دون رد.

خصص المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن (59 عاماً)، جانباً من مؤتمره الصحافي، مساء الأربعاء، لانتقاد التحكيم الأفريقي بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب في نسختها رقم 35.

وأثار حسام حسن جدلاً واسعاً، ما بين انتقاده للتحكيم، وما سماه غياب العدالة في جدول المباريات، ودعوته الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتدخل مستقبلاً. وقال مدرب المنتخب المصري: "هناك أخطاء تحكيمية في المباراة، ومن حقي المطالبة بها، ولم يتم النظر إلى مطالب الجهاز الفني في حالات مثيرة للجدل، وأتمنى تدخل فيفا في البطولات الكبرى، مثل كأس أمم أفريقيا، إذ لا توجد عدالة في أفريقيا".

وأضاف حسام حسن قائلاً: "لا بد من توجيه الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه من أداء، لكن العدالة غابت عن المباراة التي جرت بين مصر والسنغال، وهناك فارق راحة 24 ساعة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، ولا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات بسبب السفر وضيق الوقت، وهذا لا يُعد مبررا للخسارة أمام السنغال، ولكن منتخب مصر عانى من هذه الأسباب، والتي ساهمت في خسارته بهدف دون رد، ومصر ستظل بلداً كبيراً بالبطولات والتاريخ الذي تحقق عبر سنوات طويلة، وأنا راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين".

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، ليلعب على الميدالية البرونزية للمرة السابعة في تاريخه، بعد ست مرات سابقة، فاز في ثلاث وخسر في مثلها، وكان آخرها أمام الجزائر منذ 42 عاماً، وبالتحديد منذ نسخة ساحل العاج 1984.