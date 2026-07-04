حسام حسن يهدي التأهل للشعب الفلسطيني: قلبي وروحي معهم

وجّه مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني بعد تأهل "الفراعنة" إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفٍ لمثله، الجمعة، في مواجهة صعبة امتدت إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت القدس المحتلة.

وقال حسام حسن في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بعد المواجهة: "أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الانتصار للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبداً في مؤازرته، وأقول لهم: قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأنا أشكرهم من كلّ قلبي لأنهم فرحوا جداً من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم".

وختم حسام حسن الذي رفع علم "الفدائي" في أرضية الملعب: "أهدي هذا الفوز إلى الشعب المصري، وإلى الشعب الفلسطيني الطيب الكريم"، لتأتي هذه الكلمات في وقتٍ تعيش فلسطين حتى اللحظات تحت المعاناة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرار الانتهاكات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

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وكان حسام حسن قد ظهر متأثراً بعد الإنجاز التاريخي ببلوغ ثمن النهائي في النسخة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ كان "الفراعنة" قد تجاوزوا في وقتٍ سابق دور المجموعات عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف بلجيكا.

يُذكر أن الفلسطينيين اعتادوا في قطاع غزة مؤازرة منتخب مصر على مرّ السنوات، ولعلّ أبرز الصور التي رسخت في ذاكرة الجماهير، تضامن لاعب منتخب "الفراعنة" والأهلي لمصري سابقاً محمد أبو تريكة، يوم رفع "الفانيلة" الحمراء التي كان يرتدي تحتها أخرى بيضاء كتب عليها "تعاطفاً مع غزة".