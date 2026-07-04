حسام حسن يهدي التأهل إلى الشعب الفلسطيني: قلبي وروحي معهم

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04 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:30 (توقيت القدس)
حسام حسن مع علم فلسطين ومصر، 4 يوليو 2026 (مولي دارلينغتون/Getty)
حسام حسن مع علم فلسطين ومصر في أورلينغتون، 4 يوليو 2026 (مولي دارلينغتون/ Getty)
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- تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة امتدت إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت القدس.
- أهدى المدرب حسام حسن الفوز للشعب الفلسطيني، معبراً عن امتنانه لدعمهم المستمر، ورفع علم "الفدائي" في الملعب، مشيراً إلى معاناة فلسطين تحت الحرب الإسرائيلية.
- تأثر حسام حسن بالإنجاز التاريخي، حيث تجاوز "الفراعنة" دور المجموعات في البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط دعم فلسطيني مستمر.

وجّه مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني بعد تأهل "الفراعنة" إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفٍ لمثله، الجمعة، في مواجهة صعبة امتدت إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت القدس المحتلة.

وقال حسام حسن في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بعد المواجهة: "أهدي الفوز إلى طرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الانتصار إلى الشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبداً في مؤازرته، وأقول لهم: قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأنا أشكرهم من كلّ قلبي لأنهم فرحوا جداً من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم".

وختم حسام حسن الذي رفع علم "الفدائي" في أرضية الملعب، قائلاً: "أهدي هذا الفوز إلى الشعب المصري، وإلى الشعب الفلسطيني الطيب الكريم"، لتأتي هذه الكلمات في وقتٍ تعيش فيه فلسطين حتى اللحظات تحت المعاناة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرار الانتهاكات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

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وكان حسام حسن قد ظهر متأثراً بعد الإنجاز التاريخي ببلوغ ثمن النهائي في النسخة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ كان "الفراعنة" قد تجاوزوا في وقتٍ سابق دور المجموعات عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف بلجيكا.

يُذكر أن الفلسطينيين اعتادوا في قطاع غزة مؤازرة منتخب مصر على مرّ السنوات، ولعلّ أبرز الصور التي رسخت في ذاكرة الجماهير، تضامن لاعب منتخب "الفراعنة" والأهلي لمصري سابقاً محمد أبو تريكة، يوم رفع "الفانيلة" الحمراء التي كان يرتدي تحتها أخرى بيضاء كتب عليها "تعاطفاً مع غزة".

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