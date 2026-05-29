حسام حسن يكسر صمته في قضية استبعاد مصطفى محمد عن مونديال 2026

كسر مدرب منتخب مصر، حسام حسن (59 عاماً) صمته الطويل، في قضية استبعاد نجم نادي نانت الفرنسي، مصطفى محمد، عن القائمة الأساسية، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال حسام حسن في تصريحاته لوسائل الإعلام، بعد الفوز على منتخب روسيا في المواجهة الودية التي جمعت بينهما، أمس الخميس، بهدف مقابل لا شيء، عند سؤاله عن سبب استبعاده مصطفى محمد من القائمة المشاركة في مونديال 2026: "لم أشاهد أحداً يناقش مدرباً أجنبياً أشرف على منتخب مصر، عندما يعمد إلى استبعاد لاعب، بل دائماً هناك من يقوم بتبرير هذه الخيارات، ويعتبرها فكرة خاصة بالمدير الفني وقراءته قبل المسابقات الكبرى. اعتبروني مدرباً أجنبياً".

وتابع حسام حسن: "هناك مدرب أجنبي (يقصد البرتغالي كارلوس كيروش)، اعتمد خلال فترته مع منتخب مصر، على محمد عبد المنعم، وفي النهاية أصبح هذا اللاعب الوحيد، الذي استفدت به منه، وقمت منذ تولي مهمتي بضمّ العديد من اللاعبين، الذين لم يكن الناس يعرفون أسماءهم، ومن بعدها انضموا لأندية كبيرة، وهناك لاعبون عادوا من أزمات وإصابات وشاركوا معي واستعادوا مستواهم مثل أحمد فتوح".

وختم حسن تصريحاته، بقوله: "قمت بضم إسلام عيسى إلى النادي المصري قادماً من النصر، وكان من أفضل اللاعبين في منتخب مصر عند انضمامه، وأفتقده كثيراً رفقة محمد حمدي"، الذي لن يكون حاضراً رفقة القائد محمد صلاح خلال بطولة كأس العالم 2026، التي سينافس فيها "الفراعنة" ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.