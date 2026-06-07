حسام حسن يعدد مكاسب لقاء البرازيل ويكشف وضع صلاح

- أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رضاه عن أداء فريقه أمام البرازيل رغم الخسارة، مشيراً إلى أهمية مواجهة منتخبات قوية كجزء من الإعداد لكأس العالم. - أبرز حسن مكاسب المنتخب مثل مصطفى "زيكو"، إسلام عيسى، ومحمد حمدي، مؤكداً على اختيار أفضل العناصر المتاحة، مع الإشادة بقدرات الحارس مصطفى شوبير. - أشار إلى جاهزية محمد صلاح بعد برنامج تأهيلي، وأهمية اكتساب حمزة عبد الكريم للخبرة، معبراً عن سعادته بالتجارب الأخيرة أمام السعودية وروسيا وإسبانيا.

أكد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن (59 عاماً)، رضاه عن أداء فريقه أمام منتخب البرازيل، في اللقاء الأخير له قبل المشاركة في كأس العالم ومواجهة المنتخب البلجيكي في الخامس عشر من يونيو/حزيران الجاري، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة السابعة.

وفي المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأحد، وخسره منتخب مصر بهدف مقابل اثنين، أكد حسن أن فريقه واجه منتخباً قوياً ومميزاً مثل البرازيل، لكنه لا يتقبل الخسارة مهما كان اسم المنافس. وشدد بأن الهدف من مواجهة منتخبات كبيرة، هو الإعداد القوي قبل كأس العالم وهو ما تحقق بالفعل. وأوضح حسن، أن مصطفى "زيكو" يعد من أبرز مكاسب منتخب مصر إلى جانب إسلام عيسى ومحمد حمدي، مؤكداً أنه يعتمد على اختيار أفضل العناصر المتاحة دائماً. وأضاف أنه يضع آمالاً كبيرة على "زيكو" في المستقبل، مشيراً إلى وجود عدد من اللاعبين المميزين، لكن الانضمام للمنتخب يقتصر على من يخدم احتياجات الفريق فقط.

كما أشاد المدرب بقدرات الحارس مصطفى شوبير، معتبراً إياه حارساً مميزاً، موضحاً أن حضوره يأتي ضمن خطة بناء منتخب قوي للمستقبل في الكرة المصرية. وتابع بأن محمد صلاح خضع لبرنامج تأهيلي مع ليفربول ثم منتخب مصر، وجاهز لخوض المباريات، لافتاً إلى أن حمزة عبد الكريم من اللاعبين الجيدين، مشيراً إلى أنه يعمل على إكسابه خبرة وقوة المباريات. واختتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته معبراً عن سعادته بالتجارب الأخيرة للمنتخب أمام السعودية وروسيا وإسبانيا.