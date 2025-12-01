حسام حسن يعتمد قائمة مصر لأمم أفريقيا ويحدد خريطة الاستعداد

- أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وشهدت عودة إمام عاشور بعد تعافيه من المرض. - تضم القائمة أسماء بارزة مثل محمد صلاح ومصطفى محمد، مع بدء الاستعدادات في معسكر مفتوح يوم 3 ديسمبر، يليه معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر، ومباراة ودية ضد نيجيريا يوم 15 ديسمبر. - يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، ثم جنوب أفريقيا وأنغولا في دور المجموعات.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن (59 عاماً)، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة إقامتها في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل. ولم تكن هناك مفاجآت في القائمة التي أعلن عنها رسمياً اليوم الاثنين، وشهدت عودة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بعدما تعافى من المرض الذي أبعده عن الملاعب لشهور، قبل أن يعود إلى التألق في مباريات فريقه.

وضمت قائمة منتخب مصر كلاً من محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد أبو الفتوح في الدفاع، ومروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيغيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش ومحمد صلاح في الوسط، ومصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل في الهجوم.

وأكد مدير منتخب مصر إبراهيم حسن أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سترسل إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" يوم 11 ديسمبر الجاري، وأشار في تصريحات للصحافيين إلى أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر استعداده لأمم أفريقيا بمعسكر مفتوح، ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر، استعداداً لخوض مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 15 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وبعدها السفر يوم 17 ديسمبر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويبدأ منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب 2025 يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، ثم جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر، وأنغولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات.