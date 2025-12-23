حسام حسن يعترف: تعلّمنا الدرس وهذا سبب تغيير إمام عاشور

- حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على زيمبابوي 2-1 في أولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تأخره بهدف، حيث أشار حسام حسن إلى أن غياب التركيز أضاع فرصاً محققة في البداية. - أكد حسام حسن أن تغيير إمام عاشور كان قراراً فنياً لتحضيره للفترة المقبلة، مشيراً إلى أن زيمبابوي استغل تقدمه ليقاتل بشراسة، لكن مصر تفوقت في الشوط الثاني. - شدد حسن على أهمية الدروس المستفادة من المباراة، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا وأنغولا، مع تحسين أداء اللاعبين مثل حسام عبد المجيد.

أقرّ المدير الفني لـمنتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، بأنّ فريقه حقق انتصاراً صعباً على نظيره في زيمبابوي (2-1) في أولى مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، وتمتد حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل 2026.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحافي بعد المباراة الصعبة يوم الاثنين التي تأخر فيها "الفراعنة" بنتيجة 0-1 قبل قلب الطاولة بالفوز 2-1: "اللاعبون صعّبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف الأول على عكس سير اللعب، كما أنّ غياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى تسبّبا في إهدار فرص محققة في أول 15 دقيقة من المباراة".

وعن تغيير اللاعب إمام عاشور قال حسن: "إمام عاشور لم يخرج من المباراة لأنّه كان سيئاً، لكن كنّا حريصين على تجهيزه للفترة المقبلة، لا سيما وأنه عائد من إصابة، وعندما شعرت بتزايد الضغوط عليه بسبب النتيجة والمباراة التي كانت ثقيلة، قررت استبداله، وهو ما يعني أنّه قرار فني". وأضاف المدير الفني للمنتخب المصري: "منتخب زيمبابوي عكس سير أحداث اللقاء تقدّم بهدف، وهو ما منحه طاقة إيجابية جعلته يقاتل على كل كرة، ولكن سرعان ما كنا الأفضل في الشوط الثاني، وحسمنا النتيجة بعدما تعلّمنا الدرس من المباراة التي تؤكد أنّ البطولة في هذه النسخة ليست سهلة".

وحول مشاركة حسام عبد المجيد أساسياً قال حسام حسن: "حسام عبد المجيد لم يكن موفقاً مع الزمالك في الفترة الأخيرة، لكنه بدأ يتحسّن معنا منذ وصوله لذلك شعرت أنّ من الأفضل مشاركته بجانب ياسر إبراهيم، وأما عن رامي ربيعة فهو أيضاً لاعبٌ مهم وسيكون معنا في المباريات المقبلة".

وشدد حسام حسن على أنّ الجهاز الفني واللاعبين خرجوا من مباراة مصر وزيمبابوي بدروس عديدة سيتم وضعها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة، عندما يلتقي جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم أنغولا الاثنين المقبل، في ختام الدور الأول، بعدما أهدر اللاعبون فرصاً عديدة أضاعت على المنتخب فوزاً كبيراً في ضربة البداية.