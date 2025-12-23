حسام حسن يعترف: تعلمنا الدرس وهذا سبب تغيير إمام عاشور

أكد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، أن فريقه حقق انتصاراً صعباً على نظيره في زيمبابوي (2-1) في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، وتمتد حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل 2026.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحافي بعد المباراة الصعبة التي تأخر فيها الفراعنة بنتيجة 1-0 قبل قلب الطاولة 1-2:" اللاعبون صعبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف الأول على عكس سير اللعب، كما أن غياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى تسببا في إهدار فرص محققة في أول 15 دقيقة من المباراة".

وعن تغيير اللاعب إمام عاشور قال: "إمام عاشور لم يخرج من المباراة لأنّه كان سيئاً، لكن كنّا حريصين على تجهيزه للفترة المقبلة، خاصة وأنه عائد من إصابة، وعندما شعرت بتزايد الضغوط عليه بسبب النتيجة والمباراة كانت ثقيلة، قررت استبداله، وهو ما يعني أنّه قرار فني". وأضاف المدير الفني للمنتخب المصري: "منتخب زيمبابوي عكس سير أحداث اللقاء تقدم بهدف، وهو ما منحه طاقة إيجابية جعلته يقاتل على كل كرة، ولكن سرعان ما كنا الأفضل في الشوط الثاني، وحسمنا النتيجة بعدما تعلّمنا الدرس من المباراة التي تؤكد أن البطولة في هذه النسخة ليست سهلة".

وحول مشاركة حسام عبد المجيد أساسياً قال حسام حسن: "حسام عبد المجيد لم يكن موفقاً مع الزمالك في الفترة الأخيرة، لكنه بدأ يتحسن معنا منذ وصوله لذلك شعرت أن من الأفضل مشاركته بجانب ياسر إبراهيم وأما عن رامي ربيعة فهو أيضاً لاعبٌ مهم وسيكون معنا في المباريات المقبلة".

وشدد حسام حسن على أن الجهاز الفني واللاعبين خرجوا من مباراة مصر وزيمبابوي بدروس عديدة سيتم وضعها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة، عندما يلتقي جنوب أفريقيا ثم أنغولا في ختام الدور الأول، بعدما أهدر اللاعبون فرصاً عديدة أضاعت على الفريق فوزاً كبيراً في ضربة البداية.