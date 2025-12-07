حسام حسن يدعم محمد صلاح قبل كأس أمم أفريقيا

- دعم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح بعد أزمته مع مدرب ليفربول، مؤكداً على ثقته الكاملة به، وذلك عبر تغريدة على إنستغرام. - يُعتبر محمد صلاح أمل الهجوم المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث يسعى المنتخب للفوز باللقب القاري للمرة الثامنة. - حسام حسن يعوّل على صلاح لحل الأزمة التهديفية، خاصة بعد تسجيله تسعة أهداف قادت مصر للتأهل لكأس العالم 2026، رغم التوتر السابق بينهما.

دعم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن (59 عاماً) لاعبه محمد صلاح (33 عاماً)، هداف ليفربول الإنكليزي، بعد أزمته الكبيرة مع مدربه في النادي آرني سلوت، وتلويحه مؤخراً - أي صلاح - بورقة الرحيل عن فريق "الريدز".

وكتب حسام حسن تغريدة عن محمد صلاح، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، بعد نشر صورة لهما معاً من أحد تدريبات منتخب مصر، قال فيها: "دائماً رمز للإصرار والعزيمة". ويُمثل دعم حسام حسن محمد صلاح رسالة من المدير الفني لمنتخب مصر إلى نجمه تفيد الحصول على الثقة الكاملة، عندما يبدأ المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبلين، ثم خوض منافسات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11يونيو/ حزيران إلى 17يوليو/ تموز المقبلين.

وجاء دعم حسام حسن نجم ليفربول في ظل ارتباط منتخب مصر بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب التي تنطلق بعد أيام قليلة، ويعد محمد صلاح أمل الهجوم المصري في تشكيلة المدرب للمنافسة على حصد اللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخ "الفراعنة".

ويُعوّل حسام حسن على محمد صلاح كثيراً في حل الأزمة التهديفية التي يمر بها المنتخب، وظهر هذا واضحاً في ظل المعدلات المميزة للنجم المصري، إذ سجل تسعة أهداف قاد بها منتخب مصر إلى حصد تأشيرة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وكان الهداف الأول في تشكيلة المدرب الوطني. وشهدت علاقة نجم ليفربول مع حسام حسن توتراً كبيراً في بداية توليه - أي حسام حسن- المسؤولية، واضطر وزير الشباب والرياضة ومسؤولو اتحاد الكرة إلى التدخل سريعاً لاحتواء الموقف.