حسام حسن يؤكد: التاريخ وحده لا يحسم المباريات

- أعرب حسام حسن عن سعادته بفوز منتخب مصر على بنين (3-1) وتأهله لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مشيداً بروح اللاعبين رغم إصابات محمد حمدي وتريزيغيه. - أكد حسن على قوة المنافسة الأفريقية، مشيراً إلى أن الاحتراف الأوروبي زاد من صعوبة المباريات، وأشاد بأداء اللاعبين وجهودهم الكبيرة في المباراة. - شكر حسن جماهير المغرب على دعمها، بينما أكد محمد صلاح أن مصر ليست مرشحة للفوز باللقب رغم الأداء القوي، معتبراً التتويج شرفاً كبيراً.

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن (59 عاماً)، عن سعادته بالفوز على بنين (3-1)، وبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في المغرب، والتي تختتم يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

وقال حسام حسن، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "نهدي الفوز إلى الشعب المصري، واللاعب محمد حمدي، بعدما تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما أصابنا بالحزن الشديد، لأن ذلك سيؤثر بمشوارنا في البطولة، وعلى الاستعداد لكأس العالم، فهو لاعب مهم، يُضاف إلى ذلك إصابة محمود حسن تريزيغيه، وأستطيع أن أقول إن اللاعبين دخلوا المباراة بروح عالية، وحاولوا التسجيل مبكراً، وهددوا مرمى فريق بنين من الدقيقة الأولى".

وأرجع حسام حسن الفوز الصعب على بنين إلى قوة المنافس، مشيراً إلى أنه قدم مباراة قوية، وكان خصماً مميزاً، مؤكداً أن التاريخ وحده لا يكفي لحسم المباريات، والاحتراف الأوروبي زاد من قوة المنتخبات الأفريقية، ولم تعد هناك مباريات سهلة، ولكن سيظل منتخب مصر كبيراً.

وتابع مدرب منتخب مصر: "قدّم اللاعبون أداءً جيداً، وبذلوا مجهوداً كبيراً للغاية في 120 دقيقة، وحققوا المطلوب، وسيتم بذل المزيد من الجهد في المباريات المقبلة لمواصلة الانتصارات، وأمتلك خبرات تدريبية متراكمة من خلال العمل مع مدربين كبار، يتصدرهم الراحل محمود الجوهري، الذي يعتبر قيمة تدريبية كبيرة لي ولمسيرتي الكروية".

وخصص حسام حسن جانباً من حديثه عن جماهير المغرب قائلاً: "أكن كل الاحترام والتقدير لجماهير المغرب على مساندتها لنا، والفيديو المنتشر جرى فهمه بالخطأ، وأشكر الجماهير المغربية، وتحديداً في أغادير، كانت ولا تزال مساندة للمنتخب المصري، فكيف لي مهاجمة أو انتقاد الجماهير المغربية".

ومن جانبه، قال قائد منتخب مصر، محمد صلاح، في تصريحات له بعد نهاية المباراة مباشرة، إن رفاقه استحقوا الفوز على بنين، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أن كأس الأمم الأفريقية لا تضم فرقاً ضعيفة، وأضاف محمد صلاح، في تصريحاتٍ نقلتها قنوات بي إن سبورتس: "كنّا أفضل من بنين بدنياً، والمستوى كان متقارباً بين الفريقين، وليس هناك فريق يفوز بفارق أربعة أو خمسة أهداف، وأنا سعيد بفوزنا في المباراة، مصر منافس على البطولة بقوة".

وعن المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة، قال نجم ليفربول الإنكليزي: "معظم لاعبي منتخب مصر يلعبون في الدوري المحلي، ولسنا مرشحين، وهذا ما أستطيع قوله في هذا الأمر، ولم أكن أحلم بأن ألعب بهذا المستوى، وشرف كبير لي التتويج باللقب".