حسام حسن مهندس الإنجاز المصري.. تجربة اللاعب في خدمة المدرب

- قاد حسام حسن منتخب مصر للتأهل لأول مرة إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026، وحقق نتائج مميزة في المسابقات المختلفة، بعد توليه التدريب إثر فشلهم في كأس أمم أفريقيا 2023. - رغم الانتقادات، أثبت جدارته بقيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2026، وتميزت فترته بالتطور الجماعي وتسجيل خمسة لاعبين مختلفين للأهداف. - أظهر شخصية قوية في اتخاذ القرارات، مثل استبدال النجوم والاعتماد على لاعبين جدد، مما يعكس خبرته في التعامل مع المواقف الصعبة.

دخل المدرب حسام حسن (59 عاماً) تاريخ كرة القدم المصرية من أوسع الأبواب، باعتباره كان مُهندس الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر بعد تأهله للمرة الأولى إلى الدور الثاني من كأس العالم، وقد اقترن إشراف المهاجم التاريخي للكرة المصرية على "الفراعنة"، بحصد نتائج مميزة في مختلف المسابقات لحد الآن، ليتوج ذلك بالتألق في الدور الأول من كأس العالم 2026.

ويعتبر حسام حسن لاعباً الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما أحرز 69 هدفاً رسمياً بقميص المنتخب، وشارك في 176 مباراة دولية مع "الفراعنة"، كما قاد مصر إلى التتويج بكأس أمم أفريقيا أعوام 1986، 1998، و2006، وساهم في تأهل المنتخب التاريخي لكأس العالم 1990. وانطلق مشوار حسام حسن مدرباً لقيادة بطل أفريقيا في سبع مناسبات عام 2024، بعد فشل المنتخب في منافسات "كان 2023" في ساحل العاج.

ورغم الانتقادات التي رافقت تعيينه مدرباً خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، فإنه كسب التحدي عبر قيادة المنتخب المصري إلى التأهل إلى كأس العالم 2026 في التصفيات الأفريقية، بعد الغياب عن نسخة 2022 في قطر، ثم الوصول إلى المربع الذهبي في كأس أفريقيا الأخيرة في المغرب، وهو حصاد إيجابي، عزّز مكانة المدرب في المشهد الرياضي بمصر.

وبدّد حسام حسن المخاوف بشأن تعامله مع نجوم المنتخب، ولا سيما محمد صلاح، حيث غابت الأزمات في الفترة الماضية، وظهر قريباً من اللاعبين مبتعداً عن الصراعات التي مّيزت مسيرته لاعباً ومدرباً. ومنح حُسن إدارة شؤون المنتخب "الفراعنة" الهدوء المنشود، مع تطور مستوى المنتخب جماعياً، بما أن المنتخب في نسخته الحالية لا يعتمد فقط على لاعب أو اثنين يصنعان الفارق باستمرار، وبدليل أن أهدافه في كأس العالم 2026 حملت توقيع خمسة لاعبين مختلفين إلى حدّ الآن.

واستفاد حسام حسن من تجربته لاعباً، بما أنه كان حاضراً في كأس العالم 1990 في إيطاليا، ولم ينجح حينها في التهديف، غير أنّ المشاركة ساعدته بلا شك على معرفة أهمية كأس العالم وقوة المسابقة، كما أنّ التجارب التي راكمها طوال مسيرته مع مختلف الأندية المصرية لاعباً خدمته كثيراً في مهمته الحالية. وشهد أداء المنتخب المصري تحسناً واضحاً، ولا سيما في الجانب الهجومي الذي يُعتبر من بين نقاط قوته الحالية.

وتعكس شخصية حسام حسن القوية، القرارات التي اتخذها، بما أنه لا يتردد في استبدال أهم اللاعبين وكبار النجوم وبينهم محمد صلاح، كما أنه ترك لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي عمر مرموش بديلاً في مواجهة إيران الحاسمة، واعتمد على مصطفى شوبير أساسياً في حراسة المرمى، وقد كسب التحديات كلها إلى حدّ الآن بمشوار مميز في كأس العالم في انتظار المباراة المقبلة أمام أستراليا.

كرة عالمية مصر تحصد الوصافة وتواجه أستراليا في الدور الثاني من كأس العالم

وخلال مواجهة إيران، فإن المدرب المصري أحسن التعامل مع اللقاء، ولا سيما بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين، وقال حسام حسن في تصريحات إعلامية عن تعامله مع الوضع الذي يواجهه المنتخب بسبب الغيابات المحتملة: "مبروك للشعب المصري وللوطن العربي وأفريقيا، صعدنا إلى الدور الثاني، وكنا قريبين من الصدارة، ونجحنا في السيطرة، لولا إصابة محمد فتوح (في عملية هدف التعادل. وهو إنجاز كبير بالوصول إلى الدور الثاني، وسنحاول الاستعداد جيداً للمباراة المرتقبة. نعاني من ظروف صعبة نسبياً؛ بسبب إمكانية غياب 6 لاعبين تقريباً في المباراة المقبلة بما أن مهند لاشين، سيغيب بسبب العقوبة، لقد طلب محمد صلاح التغيير وهو ما يعني أنه يعاني الإصابة، وسننتظر نتائج التشخيص، كما آمل أن يعود حمدي فتحي، ولكن في الحالات كلها نحن نملك لاعبين مميزين، ولست قلقاً من أي غياب، فقد لعبنا مباريات ودية منقوصين من عدد كبير من اللاعبين أو خلال التصفيات".