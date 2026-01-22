حسام حسن: منتخب مصر نجح في مهمته في كأس أمم أفريقيا

- حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أعلن عن برنامج مكثف استعداداً لكأس العالم 2026، مشيداً بالروح الوطنية للاعبين خلال كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب. - تحت قيادة حسن، تأهل المنتخب المصري لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 بدون خسارة، متجاوزاً منتخبات قوية مثل بوركينا فاسو، وحقق نتائج مبهرة رغم التحديات. - في كأس أمم أفريقيا 2025، وصل المنتخب لنصف النهائي، متخطياً منتخبات كبيرة مثل ساحل العاج وجنوب أفريقيا، وشكر المغرب على استضافة البطولة رغم بعض التحديات اللوجستية.

أكد مدرب منتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، وضع برنامج مكثف استعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وقال حسام حسن، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر اتحاد الكرة المصري، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة: "كل الشكر للاعبي منتخب مصر على المجهود الفني والروح الوطنية والمعنوية التي لعبوا بها والالتزام التام بالمعسكر خلال كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب".

وأضاف مدرب منتخب مصر حسام حسن "عندما تسلمت منتخب مصر نجحت في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025 عن جدارة وبدون مشكلات، والأمر تكرر في تصفيات أفريقيا لنهائيات كأس العالم، وحققنا نتائج رائعة، وتخطينا منتخبات قوية كان المنتخب يتعثر أمامها بدون خسارة، والتأهل إلى كأس العالم جاء مستحقاً وبدون أن ندخل في دوامة نقاط، وفرضنا نجاحنا على كل المنتخبات، وعلى رأسها بوركينا فاسو التي تضم 28 محترفاً، وكل هذا رغم حالة التشاؤم قبل السفر".

وتابع حسام حسن قائلاً "في كأس الأمم الأفريقية 2025، وهي أصعب نسخ البطولة، وكانت شديدة التنظيم والصعوبة، نجحنا في تحقيق الهدف من بلوغ الدور نصف النهائي مع أقوى أربعة منتخبات في البطولة، وهي السنغال والمغرب ونيجيريا، في ظل تطور الكرة الأفريقية، ونجح منتخب مصر في فرض شخصيته وتخطى منتخبات كبيرة، مثل ساحل العاج (حامل اللقب) وجنوب أفريقيا، بخلاف منتخبات تطورت كثيراً بالأرقام مثل بنين، وتضم لاعبين محترفين في أوروبا، ومواجهة نيجيريا كانت مجرد تحصيل حاصل، وخسرنا بركلات الترجيح".

في المقابل وجّه مدرب المنتخب المصري الشكر إلى المغرب على استضافة كأس أمم أفريقيا 2025، مشيراً إلى أن شكواه بخصوص مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي، ليس في رحلة الطيران المنظمة، وتوفير كل سبل الراحة لبعثة المنتخب المصري، بل لعدم حصوله على راحة يوم إضافي بسبب السفر من مدينة إلى أخرى بعد التأهل، فيما نال المنافس راحة إضافية 24 ساعة، وهو ما تسبب في الخسارة بهدف دون رد".