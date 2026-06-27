حسام حسن مدرب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

- تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد تعادله مع إيران (1-1)، في إنجاز تاريخي بقيادة المدرب حسام حسن. - تعرض النجم محمد صلاح لإصابة في الفخذ خلال المباراة، لكنه طمأن الجماهير بأن الإصابة ليست خطيرة، وسيتم تقييم حالته بشكل دقيق. - يستعد المنتخب المصري لمواجهة أستراليا في الثالث من يوليو/تموز، في أول مشاركة له في الأدوار الإقصائية، مع آمال كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية.

تحدث مدرب منتخب مصر، حسام حسن (59 سنة)، عن النجم المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة خلال المواجهة التي جمعت "الفراعنة" بالمنتخب الإيراني وانتهت بالتعادل (1-1)، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في إنجاز تاريخي.

وخرج النجم المصري محمد صلاح عند الدقيقة 57 من المواجهة وبدا وأنه يُعاني من إصابة في الفخذ، إذ وضع كيساً من الثلج على فخذه الأيسر وجلس على دكة البدلاء وتابع مباراة منتخب مصر أمام إيران، في المواجهة التي عاش فيها المصريون دقائق مُرعبة بسبب تسجيل الإيرانيين لهدف ثم أُلغي بسبب حالة التسلل، كما حصلت إيران على فرصتين خطيرتين للتسجيل، واحدة منهما ارتدت من العارضة.

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وتحدث حسام حسن عن إصابة محمد صلاح في المؤتمر الصحافي وطمأن جماهير منتخب الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32، وقال: "سيُنجز الطبيب تقريره لدى عودتنا إلى الفندق ويجري كشفاً ثانياً. تكلمت مع صلاح وإن شاء الله الإصابة لا تبدو كبيرة، أكد لي أن الأمور ستكون على ما يرام، وأنها ليست إصابة كبيرة".

وسيواجه منتخب مصر منافسه منتخب أستراليا في الثالث من شهر يوليو/تموز المقبل من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وذلك في المشاركة الأولى في تاريخه في الأدوار الإقصائية، بقيادة المدرب حسام حسن الذي أثبت جدارته في قيادته للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026.