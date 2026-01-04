حسام حسن: لا نهتم بالشائعات وصلاح قادر على مساعدة منتخب مصر

- حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يعبر عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز على بنين في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مشددًا على أهمية المباراة لتحقيق الطموحات المصرية. - يبرز دور محمد صلاح كقائد للفريق، مشيرًا إلى قدرته على تحقيق الأرقام القياسية ومساعدة المنتخب في الفوز بالبطولة، مع نفي الشائعات حول دعمه الشخصي للفريق. - يوضح حسن استراتيجيته في اللعب بدون مهاجم صريح، مستفيدًا من تعدد مهارات اللاعبين مثل مرموش وتريزيغيه وصلاح، مع التركيز على تجهيز اللاعبين المصابين.

أبدى المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، ثقته الكاملة بقدرة لاعبيه على تقديم مستوى مميز، وتحقيق الفوز على بنين في الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، غداً الاثنين.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحافي، الأحد: "المباراة تأتي في وقت مهم جداً بالنسبة إلى طموح منتخب مصر، ويجب الفوز على بنين. المنافس منتخب جيد، ولم يصل بالمصادفة إلى الدور ثمن النهائي، نحن نتابعه منذ فترة، وهو يضم لاعبين مميزين. المباراة صعبة أيضاً على بنين، وسنخوض المباراة كما لو كانت نهائي كأس أمم أفريقيا. حققنا من قبل سبع بطولات كأس أمم أفريقيا، والتشكيلة الحالية تملك الطموح لتحقيق الإنجاز ونتطلع إلى حصد الكأس الثامنة. نحن نخوض المشوار خطوة تلو الأخرى، والتركيز ينصب الآن على مباراة بنين، ونثق بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز".

وتطرق حسام حسن إلى دور محمد صلاح، قائد المنتخب، قائلاً: "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم في آخر عشر سنوات، وهو قادر على تحقيق الأرقام القياسية كما يفعل في منتخب مصر أو ليفربول، ويستطيع مساعدة المنتخب في تحقيق لقب بطل كأس أمم أفريقيا، ولا نلتفت إلى الشائعات التي تتردد بين حين وآخر، ومنها أن محمد صلاح وفّر معدات ومعدين بدنيين على نفقته الخاصة، لأن من يفعل ذلك هو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة".

وواصل حسام حسن حديثه قائلاً: "لدينا إصابات، فمهند لاشين أصيب، ولم يتدرب حتى الآن مع الفريق، وكذلك أصيب مصطفى محمد في أنكل القدم، ولكنه عاد للتدريب، وهناك أسامة فيصل. خلال فترة الراحة الأخيرة حرصنا على إجراء تدريبات استشفائية لتجهيز جميع اللاعبين". وشدد مدرب منتخب مصر على أن السر في اختياراته اللعب بدون مهاجم صريح هو استغلال قدرات لاعبيه في ظل امتلاك عناصر تجيد اللعب في أكثر من مركز، مثل عمر مرموش ومحمود حسن تريزيغيه ومحمد صلاح، مشيراً إلى أن هناك تطوراً في تطبيق طريقة اللعب التي يراهن عليها المنتخب المصري، ولا يعتمد على لاعب واحد في تسجيل الأهداف.