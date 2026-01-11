حسام حسن: كل مباراة لمنتخب مصر بمثابة نهائي

- قاد حسام حسن منتخب مصر للفوز على ساحل العاج 3-2 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، معبراً عن سعادته وشكره للاعبين، مؤكداً أن كل مباراة تُعتبر نهائيًا بالنسبة له، ويهدف لتحقيق اللقب لمحمد صلاح. - أكد حسن على أهمية التكتيك الدفاعي والهجومي الذي اعتمده، مشيراً إلى التواصل المستمر مع الجهاز الفني لوضع الحلول المناسبة لتحقيق الفوز في كل مباراة، مع التركيز على تحقيق حلم الفوز بالبطولة. - عبّر محمد صلاح عن سعادته بالتأهل لنصف النهائي، مشيداً بالروح الجماعية للفريق، ومؤكداً على أهمية فرحة المصريين، معتبراً المعسكر الحالي في المغرب الأفضل في مسيرته.

ذرف المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن (59 عاماً)، الدموع، بعد نهاية لقاء مصر وساحل العاج، وتحقيق الانتصار (3-2) في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة منتخب السنغال.

وعبّر حسام حسن، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، عن سعادته بالفوز على منتخب ساحل العاج، وقدم شكره للاعبين بعد تجاوز منتخب كبير في حجم ساحل العاج، حامل اللقب، وقال: "اعتبر اللاعبين المصريين الأفضل في البطولة، كل مباراة لمنتخب مصر بمثابة نهائي، وأدخل كل مباراة بالخطة التي تناسبها. واجهنا الفريق العاجي الأفضل في القارة الأفريقية باحترام، وجميع اللاعبين يقاتلون من أجل الفوز، وهدف واحد، وهو اللقب الذي أتمنى أن يناله محمد صلاح، وهو لاعب كبير يبذل أقصى ما في وسعه مع المنتخب المصري".

وأضاف حسام حسن أيضاً، في تصريحات لقناة بي إن سبورتس الرياضية بعد المباراة: "حققنا فوزاً مستحقاً على منافس قوي، هو ساحل العاج حامل اللقب، وأشكر اللاعبين على المستوى والروح التي لعبوا بها المواجهة، ولعبت بخمسة مدافعين من ثاني مباراة لنا أمام جنوب أفريقيا، وهو ليس أسلوباً دفاعياً، بل أسلوب يمنح الفريق كثافة دفاعية وكثافة هجومية وأيّ مدرب فِكْر وابتكار، وطريقتي هذه لعب بها منتخب الكاميرون بعدي".

وأضاف حسن قائلاً "أثق في تفكيري، وهناك تواصل مستمر بيني وبين الجهاز الفني، ولا نكتفي بصناعة الطريقة، بل وضع الحلول أيضاً لتنفيذ اللاعبين الواجبات المطلوبة في أرض الملعب، وتركيزي مع اللاعبين ينصب فقط في كيفية الفوز في كل مباراة من أجل تحقيق الحلم الأكبر، وهو الفوز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا".

في المقابل أعرب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي، عن سعادته بالفوز على ساحل العاج، والتأهل إلى الدور نصف النهائي وقال في تصريحات متلفزة لقناة بي إن سبورتس الرياضية: "لا أستطيع القول إنّنا مرشحون بنسبة 100% لتحقيق لقب أمم أفريقيا، ومنتخبنا يضم لاعبين محترفين في أوروبا والدوري المصري، ولكن المنافسين يضمون لاعبين يلعبون في أوروبا، وهذا لا يُقلل من اللاعبين، وسنقاتل في كل مباراة، وسنبذل كل ما لدينا من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، ونعيش كأسرة واحدة. فرحة المصريين مهمة جداً لي، وسعيد بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، كما أفخر بوجودي مع هذا الجيل من اللاعبين، والمعسكر الحالي في المغرب الأفضل في حياتي الكروية، وأتمنى التتويج بلقب البطولة".