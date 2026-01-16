حسام حسن قبل مواجهة نيجيريا: راض تماماً عن مشوارنا في أمم أفريقيا

- أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رضاه عن أداء الفريق في كأس أمم أفريقيا 2025، رغم عدم التأهل للنهائي بعد الخسارة من السنغال، مشيداً بجهود اللاعبين والجهاز الفني في ظل الإصابات والنقص العددي. - أشار حسن إلى أهمية مباراة نيجيريا لتحديد المركز الثالث، مؤكداً على تاريخ مصر الكبير في البطولة برصيد سبعة ألقاب، وسعيه لتحقيق المزيد في المستقبل، مع التركيز على زيادة عدد اللاعبين المحترفين بالخارج. - عبر حسن عن استيائه من سؤال صحفي مغربي حول تحميله الفنادق المغربية مسؤولية الخسارة، مؤكداً أن الهدف هو التحضير الجيد لكأس العالم 2026.

أكد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام حسن (59 عاماً)، رضاه التام عن حصاد مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، قبل مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أقصى جهد، ولكن لم يوفق المنتخب في التأهل إلى النهائي.

وقال حسام حسن الجمعة في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة نيجيريا غداً السبت: "في البداية سعيد بردة فعل الجماهير على جهد المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، وكنا نخوض المباريات جميعها من أجل الفوز بالبطولة، وحزين للغاية لعدم الوصول إلى المباراة النهائية بعد الخسارة من السنغال بهدف نظيف، وهي المباراة التي عانينا فيها النقص والإجهاد والإصابات، مثل غياب محمد حمدي، وإصابة أحمد فتوح، وتغييره بين شوطي مباراة السنغال، ولكن الجميع استفاد من البطولة من جهاز فني ولاعبين، وطبيعي أن يتذبذب المستوى من مباراة إلى أخرى".

وأضاف مدرب المنتخب المصري قائلاً "مباراة نيجيريا قوية للغاية، وهو منتخب كان من المرشحين للقب مثلنا، ونلعب للفوز فقط، والحصول على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا، ومصر تمتلك رصيداً كبيراً من التتويج باللقب برصيد بسبعة ألقاب، ونعمل جاهدين لتحقيق اللقب في السنوات المقبلة".

وختم حسام حسن تصريحاته قائلاً "أملي زيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج خلال السنوات المقبلة، والجيل الحالي هو صناعة مصرية، وهو أمر رائع، ولكن لا بد من زيادة المحترفين، وسأبدأ في التحضير باكراً لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك من أجل تقديم عروض جيدة في البطولة".

وشهد المؤتمر الصحافي واقعة مثيرة، عندما غضب حسام حسن من سؤال للصحافة المغربية، حول أنه يعلق فشله في الوصول إلى مرمى السنغال في مباراة الدور نصف النهائي على الفنادق المغربية، ورد قائلاً "سؤال غير محترم، ولن أرد عليه". ويلتقي منتخب مصر نظيره النيجيري، غداً السبت، في لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا، أملاً في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.