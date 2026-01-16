حسام حسن في تحدٍّ مختلف أمام نيجيريا.. وتغييرات منتظرة في التشكيلة

تُمثّل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا التي ستحدد هوية صاحب المركزين الثالث والرابع، في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، تحدياً مهماً عند المدرب حسام حسن في مسيرته، إذ سيتيح له الحصول على الميدالية البرونزية الصعود شرفياً على منصات التتويج، بوصفه ثالث أمم أفريقيا في أول بطولة قارية له في قيادة منتخب "الفراعنة" بعد الوصول إلى منصب المدير الفني.

وستشهد صفوف منتخب مصر تغييرات جديدة في التشكيلة، ومنح الفرصة لأكثر من لاعب غاب عن الحسابات في مباراتي ساحل العاج والسنغال، مثل ثنائي الوسط الهجومي أحمد مصطفى زيزو (30 عاماً) وإبراهيم عادل (24 عاماً)، وهما من العناصر الهجومية، بالإضافة إلى إمكانية منح الفرصة لمصطفى محمد (28 عاماً) هداف نانت الفرنسي الذي عانى الرهان على محمد صلاح (33 عاماً) وعمر مرموش (26 عاماً).

كما يبرز في الصورة إمكانية اعتماد حسام حسن (59 عاماً)، على حارس مرمى من بين الثنائي مصطفى شوبير (25 عاماً) الذي شارك أمام أنغولا في الدور الأول، وأحمد الشناوي (34 عاماً) الحارس المتألق مع بيراميدز في ظل تراجع مستوى محمد الشناوي (37 عاماً) الذي اهتزت شباكه أربع مرات في آخر ثلاث مباريات، وكل ذلك يأتي في إطار إعلان تصحيح الأخطاء ومواجهة سلبيات هذه البطولة، قبل الدخول في الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويفتقد منتخب مصر في مباراة نيجيريا المقبلة أكثرَ من لاعب مثل حسام عبد المجيد (24 عاماً) الذي تعرض للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة الماضية، وكذلك محمد حمدي (29 عاماً) الظهير الأيسر الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال البطولة، وتأكد غيابه ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، ويملك في جعبته أسماء تألقت بالفعل مثل محمد صلاح الذي سجل أربعة أهداف.

ولا يزال صلاح يبحث عن رقم شخصي قياسي حال التسجيل مرة أخرى، وهو لقب هداف منتخب مصر التاريخي في كأس أمم أفريقيا، بعدما وصل إلى 11 هدفاً في مسيرته الدولية بالبطولة بشكل عام منها أربعة أهداف في النسخة المغربية 2025. وبرز في البطولة عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنكليزي الذي قدم مستويات طيبة في أكثر من مباراة، وسجل هدفين لمنتخب مصر في مشواره بالبطولة.