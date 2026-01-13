حسام حسن عن مواجهة مصر والسنغال: ليس هناك شيء اسمه عقدة

- حسام حسن، مدرب منتخب مصر، يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مشددًا على احترامه للخصم واستعداد لاعبيه للفوز والتأهل للنهائي. - رغم أفضلية السنغال باللعب على أرضها وراحة إضافية، يثق حسن في خبرة لاعبيه وقدرتهم على تجاوز التحديات، مشيرًا إلى قوة البطولة وتطور الكرة الأفريقية. - يبرز حسن أهمية الحالة المعنوية العالية للاعبين، نافياً وجود عقدة من السنغال، ومؤكدًا على تحفيز الانتقادات والضغوط لفريقه لتحقيق النجاح.

أكد مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن (59 عاماً)، أنّ منتخبه سيخوض مباراة السنغال، غداً الأربعاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، بهدف الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. وقال حسام حسن، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: "منتخب مصر كبير، ووصلنا لهذا الدور أكثر من مرة، ولاعبونا اعتادوا على هذه المباريات، ونحترم منتخب السنغال للغاية، ولكنّنا جاهزون للفوز، وعلى أتم درجات الاستعداد، وفي الوقت نفسه نقدّر منتخب السنغال. ليس لدينا عقدة واللقطات المستفزة تُحفزنا".

وأضاف مدرب المنتخب المصري قائلاً "منتخب السنغال يمتلك أفضلية اللعب على ملعبه، وراحة 24 ساعة أكثر، ولكن درسنا جيداً المنافس، ونعرف الإيجابيات والسلبيات، وكل فريق وصل إلى هذه المرحلة يعرف طريقة وأسلوب خوض المواجهة، ومعي لاعبون كبار، وكلّهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز علي السنغال، ومن ثم الاقتراب من تحقيق اللقب، وبطولة المغرب بطولة قوية للغاية نظراً لقوة المنتخبات وتطوّر الكرة الأفريقية".

وتابع حسام حسن "الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، والسنغال ليست عقدة لمنتخب مصر، نحن أبطال أمم أفريقيا سبع مرات، وليس هناك شيء اسمه عقدة في الكرة، وفوز السنغال على مصر في الفترة الأخيرة لا يعني ذلك على الإطلاق، ولا أرد على الانتقادات، ومعتاد دائماً على الضغوط، وهذا أمر طبيعي، ومن يواجه منتخب مصر يلعب، وهو خائف، ومقاطع الفيديو المستفزة لنا تحفزنا قبل المباريات".

وأكمل المدير الفني للمنتخب المصري حديثه قائلاً "أفريقيا تمتلك مواهب كبيرة لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، على رأسهم محمد صلاح وأشرف حكيمي في المغرب، وساديو ماني في السنغال، والمنافسة بين صلاح وماني منافسة رائعة والثنائي نموذج للكرة الأفريقية".

وفازت السنغال على مصر بركلات الترجيح لتتوج بكأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، وتأهلت على حسابها إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر في نفس العام. وخلال المشاركات الـ12 السابقة لمنتخب مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا، فقد تمكّن من العبور للمباراة النهائية 8 مرات وحقق اللقب 7 مرات وهو رقم قياسي، في حين عجز عن الصعود في 4 مناسبات فقط، علماً بأن هذه هي المواجهة الثانية في هذا الدور بالبطولة، التي تقام بين منتخب "الفراعنة" و"أسود التيرانغا"، والأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً.