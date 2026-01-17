أكد مدرب منتخب مصر حسام حسن (59 عاماً) أن بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الحالية بالمغرب كانت شاهدة على نجاح الجهاز الفني في تقديم جيل جديد، مشيراً إلى أنه أشرك 11 لاعباً لأول مرة في المسابقة القارية، وهم اللاعبون المتألقون في الدوري المحلي، ما يعطي المنتخب المصري ميزة إضافية، على حد قوله، مع وجود المحترفين في الخارج.

وتحدث حسام حسن في المؤتمر الصحافي، اليوم السبت، بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكداً أن الفريق "حصد أكثر من المتوقع، ولم يخذل ثقة جماهيره، وأن بعض التفاصيل الصغيرة وراء عدم التأهل للمباراة النهائية" وأضاف: "فخور بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب مصر في البطولة، وأمام نيجيريا في لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، وكنا الأقرب إلى تحقيق الفوز، وخسرنا مباراة رسمية وحيدة، والهزيمة أمام نيجيريا كانت بركلات الترجيح التي يدخل فيها عامل الحظ".

وأضاف حسام حسن: "عانينا في مواجهة نيجيريا من كثرة الغيابات، مثل محمد حمدي وأحمد فتوح وياسر إبراهيم للإصابة، وصلاح محسن ومروان عطية للإيقاف، وهي التي تسببت في خسارتنا المواجهة، كما أن منتخب نيجيريا فريق كبير، ويضم لاعبين ذوي خبرة ومحترفين، وخضنا معه مباراة قوية، ولم يحالفنا التوفيق في ركلات الترجيح، وخسرنا المركز الثالث في المسابقة".

وتابع: "الجهاز الفني سيبدأ في تقييم مشواره خلال بطولة كأس أمم أفريقيا فور العودة إلى القاهرة، والبناء على ما تحقق للاستعداد لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وتقديم مستوى أفضل في المونديال، في نهاية المسابقة القارية، أؤكد احترامي لجميع المنتخبات وكل الجماهير، والبطولة شهدت مستويات كبيرة من كل المنتخبات التي خاضت بطولة أمم أفريقيا".

ورفض مدرب المنتخب المصري التعليق على تشجيع جماهير المغرب منتخب نيجيريا، ولم يتطرق إلى اسم المغرب، واكتفى بالقول:" لا تعليق، كل شخص يشجع من يريد". وفاز منتخب نيجيريا على مصر بركلات الترجيح (4-2) في مباراتهما التي جرت، مساء السبت، في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.