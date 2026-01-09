حسام حسن: الملعب هو الفيصل أمام ساحل العاج

- حسام حسن، مدرب منتخب مصر، يؤكد الجهوزية لمواجهة ساحل العاج في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مشددًا على احترام المنافس وثقته في اللاعبين لتخطي المباراة وإسعاد الجماهير. - يعبر حسن عن سعادته بإقامة البطولة في المغرب، مشيرًا إلى الدعم الجماهيري المغربي، ويؤكد أن كل مباراة تُعتبر نهائيًا، مع معالجة السلبيات السابقة. - يشيد بتجربة المدرب الوطني، مثل وليد الركراكي مع المغرب، ويعتبرها ظاهرة إيجابية، مستذكرًا نجاحات المدربين الوطنيين السابقين مع منتخباتهم.

أكد مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن (59 عاماً) الجهوزية لمواجهة منتخب ساحل العاج في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، غداً السبت، في رحلة البحث عن التأهل إلى إلى الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أنه "يحترم المنافس كما يحترمه المنافس، ولكن الملعب هو الفيصل".

وقال حسام حسن، الجمعة، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة مصر وساحل العاج: "طموحنا في بطولة كأس أمم أفريقيا كبير، وهو التتويج باللقب، ونحترم كل المنتخبات، وعلى رأسها منتخب ساحل العاج الذي يضمّ لاعبين مميزين وعلى مستوى عالٍ، ولكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين لتخطي مباراة ساحل العاج، وهدفي دائماً إسعاد الجماهير".

وأضاف مدرب منتخب مصر قائلاً: "سعداء بوجودنا في المغرب، وكنت أشجع منتخب المغرب في كأس العالم في قطر 2022، وهذا طبيعي لأننا أشقاء. وبطولة أمم أفريقيا في المغرب من أفضل البطولات التي أقيمت حتى الآن، ولو خيروني في مكان البطولة لاخترت المغرب، ولم أنتبه إلى ما تردّد حول استفزازي الجماهير خلال مباراة بنين في ثمن النهائي، فقط كنّا تحت ضغط شديد، وبعد هدف صلاح الثالث سعدنا، وكنت أقول للجماهير إننا سنستمر في البطولة، ولم يحدث أي شيء، وجماهير المغرب في ظهرنا وتساندنا منذ بداية البطولة، رغم أن هناك من لا يريد هذا، ويحسدوننا على المساندة الجماهيرية المغربية".

وأضاف حسام حسن: "نهائي عام 2006 في مصر لا يُنسى، ودائماً مباراة مصر وساحل العاج مواجهة صعبة، وقد درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق العاجي، الذي يضم لاعبين محترفين في كل أنحاء العالم، وقلت للاعبين: إنه يوجد خبرات كبيرة في البطولة، ولا يوجد فريق سهل، ونعتبر كل مباراة بمثابة نهائي لنا، وهناك تفاهم بيني وبين اللاعبين، وعالجنا كل السلبيات التي ظهرت في المباريات التي لعبناها حتّى الآن، والملعب هو الفيصل أمام ساحل العاج".

وتحدث مدرب منتخب مصر عن تجربة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وقال: "أنا مساند لتجربة وليد الركراكي مع المغرب، وهو يحقق نتائج مميّزة، وظاهرة حضور المدرب الوطني مع منتخبات بلادهم أمر جيّد، والمدرب الوطني حالة مختلفة ويعرف ظروف بلده، وكان هناك جمال بلماضي مع الجزائر ومحمود الجوهري وحسن شحاتة مع منتخب مصر سابقاً".