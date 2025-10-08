حسام حسن... أرقام قياسية وأول إنجاز بعد 17 عاماً في التدريب

- حسام حسن، أيقونة كرة القدم المصرية، قاد منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 كمدرب، محققًا إنجازًا تاريخيًا بعد فشل العديد من المدربين المصريين في تحقيقه، ليصبح ثاني مدرب مصري يصل إلى المونديال بعد محمود الجوهري. - كلاعب، حقق حسام حسن إنجازات بارزة، منها التأهل لكأس العالم 1990 والفوز بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، وهو الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 68 هدفًا. - رغم التحديات والانتقادات، نجح حسام حسن في تحقيق حلم التأهل للمونديال، ليضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته التدريبية التي لم تشهد تتويجًا ببطولات محلية.

فعلها حسام حسن (59 عاماً)، وكتب التاريخ الذهبي، عندما بات أول مصري عبر كل العصور، يقود منتخب مصر لكرة القدم إلى كأس العالم لاعباً هدافاً ومديراً فنياً، بعدما نال الفرصة الكاملة مدرباً عقب مرور جولتين من انطلاق التصفيات، وإقالة البرتغالي روي فيتوريا، إذ استكمل المشوار بنجاح، وحقق أكثر من انتصار، حتى حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وأصبح بذلك حسام حسن ثاني مدرب مصري في التاريخ يصل إلى كأس العالم، وعادل إنجاز أستاذه الراحل محمود الجوهري في نسخة إيطاليا 1990.

وفي عام 1989، صنع حسام حسن أهم إنجازاته لاعباً تاريخياً، عندما سجل هدف فوز مصر على الجزائر في إياب الدور النهائي، ليقود منتخب الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 1990، وهي البطولة التي شهدت أيضاً تألقه. وكسر مدرب المنتخب المصري لعنة عجزه عن تحقيق الإنجازات والبطولات والألقاب مديراً فنياً، رغم عمله لأكثر من 17 عاماً مدرباً، إذ حقق الحلم التاريخي ببلوغ المونديال، والذي فشل العديد من المدربين المصريين الكبار في الوصول إليه، رغم نيلهم فرصة قيادة "الفراعنة" في التصفيات، مثل حسن شحاته، وطه إسماعيل، وفاروق جعفر.

ويعد حسام حسن أيقونة كروية بالنسبة إلى منتخب مصر لاعباً، إذ حقق إنجازات لا تنسى، مثل الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 1986، 1998 و2006، كما حصد مع المنتخب بطاقة التأهل إلى كأس العالم 1990، وشارك في المونديال، وهو الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 68 هدفاً، ولا يزال يتصدر قائمة الهدافين بالرغم من اعتزاله دولياً منذ عام 2006، أي قبل 19 عاماً. ويعتبر التأهل إلى كأس العالم 2026، الإنجاز الأهم والأكبر لحسام حسن في عالم تدريب الأندية والمنتخبات، إذ لم يحصد أي لقب على صعيد بطولات الدوري المصري وكأس مصر، عبر مسيرته مدرباً لعدة أندية يتصدرها الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وبيراميدز والمصرية للاتصالات ومصر المقاصة، كما لم يحقق إنجاز التأهل إلى كأس العالم 2014 مع منتخب الأردن، عندما كان مديراً فنياً لـ"النشامى"، وودع التصفيات في الملحق أمام منتخب أوروغواي.

وجاء إنجاز "العميد" مع منتخب مصر بعد أزمات عصيبة مرّ بها في الفترة الأخيرة، منها وجود رغبة لدى هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، في تعيين مدرب أجنبي بدلاً منه، في ظل توتر علاقتهما، بالإضافة إلى تعرّضه لحملة انتقادات عنيفة وسخرية من نجوم سابقين لمنتخب مصر.