حسام تقا: نجحنا في فك عقدة المباراة الأولى وسنضع أقدامنا على الأرض

- فوز تونس على أوغندا 3-1 في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب يمنح "نسور قرطاج" بداية مميزة وثقة كبيرة للتقدم في البطولة. - حسام تقا يشيد بدعم الجمهور وأداء الفريق، مؤكدًا على أهمية التركيز والاستمرار بنفس النهج لتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة. - تونس تتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن نيجيريا، وتبدأ رحلة البحث عن التأهل من المركز الأول والمنافسة على لقب البطولة الأفريقية.

تحدث لاعب منتخب تونس الأول حسام تقا (25 سنة)، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا، التي انتهت بفوز "نسور قرطاج" (3-1) في بداية المشوار ببطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب 2025، وقيّم المستوى في أول مواجهة رسمية.

وتحدث حسام تقا في المنطقة المختلطة المخصصة للإعلاميين بعد نهاية المباراة، وقال أمام الصحافيين: "الحمد لله، مرّ وقت منذ تحقيق هذه الفرحة، نشكر الجمهور الكبير الذي حضر إلى هنا ودعمنا في المباراة. نجحنا في فك عقدة المباراة الأولى. الحمد لله على هذه البداية المُميزة، والآن سنضع أقدامنا على الأرض ونُتابع بالطريقة نفسها. أعتقد أن هذه النتيجة ستمنحنا ثقة كبيرة وراحة أكبر من أجل التقدم أكثر نحو الأمام، لم نفعل أي شيء حتى الآن والقادم أفضل إن شاء الله".

وتابع حسام تقا حديثه قائلاً: "أرضية الملعب جيدة جداً صراحة، الأمطار تسببت ببعض القلق لنا، والجمهور مشكور على الدعم الكبير، وقف إلى جانبنا ودعمنا في 90 دقيقة، نوجه له تحية كبيرة، ونعده بأننا سنُقدم بطولة كبيرة هنا. اليوم تجاوزنا كلّ الصعوبات التي واجهناها في بطولة كأس العرب، دخلنا في بطولة جديدة، وهذا الفوز منحنا راحة كبيرة، وإن شاء الله سنواصل بهذه الطريقة".

يُذكر أن منتخب تونس تصدر المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا متفوقاً بفارق هدف على منتخب نيجيريا الوصيف، صاحب ثلاث نقاط أيضاً، في وقت احتل منتخب تانزانيا المركز الثالث من دون نقاط وأوغندا المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط، ليبدأ منتخب نسور قرطاج رحلة البحث عن التأهل من المركز الأول وتأكيد المنافسة على لقب البطولة الأفريقية.