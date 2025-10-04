حسابات تأهل منتخب مصر للشباب إلى ثمن نهائي كأس العالم

- حقق منتخب مصر للشباب فوزًا دراميًا على تشيلي (2-1) في كأس العالم تحت 20 عامًا، مما منحه أول انتصار في البطولة بعد خسارتين متتاليتين أمام اليابان ونيوزيلندا. - رغم الفوز، فقد المنتخب فرصة التأهل المباشر بسبب معايير اللعب النظيف، حيث حصلت تشيلي على المركز الثاني، بينما ينتظر المنتخب المصري حسم أحد أفضل المقاعد في المركز الثالث. - تألق لاعبو المنتخب المصري، مثل محمد عبد الله وعمر خضر، حيث ساهموا في الفوز وأظهروا أداءً مميزًا في البطولة لأول مرة.

حقق منتخب مصر للشباب لكرة القدم دون 20 عاماً، العديد من المكاسب بعد الفوز الدرامي على تشيلي (2-1)، في الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى للدور الأول في بطولة كأس العالم المقامة حالياً منافساتها في تشيلي، رغم ضياع المركز الثاني لحساب تشيلي، وفقدان فرصة التأهل المباشر، وانتظار حسم أحد أفضل المقاعد في المركز الثالث.

وفي الوقت الذي احتفل فيه أعضاء المنتخب المصري بالتأهل إلى الدور الثمن النهائي في المركز الثاني خلف اليابان، أوقفت اللائحة هذه الأفراح، وأعطت الصعود إلى منتخب تشيلي بموجب معايير اللعب النظيف، إذ سبَّبت بطاقة صفراء حازها حمادة أنور، المدير الإداري لمنتخب مصر، منْحَ الأفضليةِ إلى تشيلي لحسم الوصافة على حساب منتخب مصر، بعدما احتكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى معايير اللعب النظيف لحسم ترتيب المجموعة الأولى، ليترقب حالياً منتخب "الفراعنة" انتهاء الدور الأول على أمل حجز مكان في قائمة أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بالمجموعات.

وتصدر مكاسب منتخب مصر بعد الفوز على تشيلي، فجر اليوم السبت، حصده أول انتصار له في كأس العالم عقب سقوطه مرتين متتاليتين أمام منتخبي اليابان ونيوزيلندا في الدور الأول، أما المكسب الثاني فهو امتلاك فرصة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، ومواصلة المشوار في البطولة، إذ ينتظر انتهاء مباريات الدور الأول وتحديد هوية أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعات، بينما يتمثل المكسب الثالث في تألق العديد من لاعبي المنتخب المصري لأول مرة في البطولة، مثل محمد عبد الله، الجناح الأيمن، الذي اختير نجماً للمباراة بفضل مستواه المميز، وعمر خضر صاحب هدف الفوز على تشيلي، وهو تألق غاب عن لاعبي المنتخب في أول جولتين من عمر المونديال.

وفاز منتخب مصر على تشيلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى، ورفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، مقابل ثلاث نقاط لتشيلي في المركز الثاني. وتقدم منتخب تشيلي على حساب "الفراعنة" بهدف لنيكولاس في الدقيقة 27، ورد منتخب مصر بثنائية في الشوط الثاني عبر أحمد عابدين وعمر خضر، لينتزع أول فوز له في المونديال.